F

Des wagons bondés au départ de Londres sont apparus sur les réseaux sociaux alors que beaucoup tentaient de fuir la capitale quelques heures avant l’entrée en vigueur de restrictions strictes de niveau 4.

L’annonce du choc a obligé beaucoup de gens à annuler leurs projets de voir leurs proches à Noël, tandis que d’autres ont tenté d’échapper aux restrictions en voyageant immédiatement hors de la ville.

Les voyageurs de la gare de St Pancras ont été informés que la distanciation sociale «ne sera pas possible» en raison du nombre de personnes à bord, et que ceux qui se sentent «mal à l’aise» ne doivent pas rester dans le train.

Le niveau 4, qui est désormais le niveau le plus élevé possible au Royaume-Uni, ramène les résidents aux règles en place lors du verrouillage national.

M. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse de Downing Street samedi à 16 heures que les règles entreraient en vigueur à minuit.

À 19 heures le samedi soir, aucun train n’était disponible en ligne depuis plusieurs gares de Londres, notamment Paddington, Kings Cross et Euston.

Des images en ligne ont montré de grandes foules à la gare de St Pancras attendant de monter à bord des trains pour Leeds.

Harriet Clugston a déclaré que les personnes à bord des trains avaient tenté de se réserver de l’espace, mais qu’il n’y avait pas assez de place pour le faire.

«Comme prévu, le train est bondé», a-t-elle écrit sur Twitter.

«Une annonce sur Tannoy dit que la distanciation sociale ‘ne sera pas possible’ en raison du volume et de s’en sortir si vous n’êtes pas à l’aise avec cela.

«Les gens ont essayé de sécuriser la distance sociale en s’installant sur des sièges, mais d’autres passagers leur ont demandé de les retirer car le train est si plein.

Une autre femme, qui n’a pas souhaité être nommée, a déclaré qu’elle et son partenaire avaient pris la «décision partagée» d’emmener leur jeune fils chez ses parents sur la côte.

Les Londoniens donnent leur avis sur les plans de Noël annulés et le niveau 4

«Nous venons de prendre la décision de partir en nous basant sur le fait que mes parents m’ont dit de venir, et nous ne pouvions pas supporter l’idée de ne pas avoir d’air frais et d’un enfant en bas âge qui se promenait dans un petit appartement pour le prévisible», a-t-elle déclaré à la nouvelle agence de l’AP. .

«Nous avons aussi vraiment senti que nous voulions amener le bébé dans un endroit un peu plus sûr avec un jardin, même si nous savons que beaucoup de gens n’auront pas ce luxe.

Elle a ajouté: «Les grands-parents sont désespérément heureux de voir leur petit-fils.

«Nous craignons évidemment de leur prendre quelque chose, mais ils semblent heureux de prendre le risque.»

(

Les gens attendent dans le hall de la gare de Paddington à Londres

/ PA)

Izzy, 22 ans, de Bristol, a déclaré qu’elle voulait «la sécurité d’être à la maison pour Noël» et que ses parents étaient venus la chercher avant l’entrée en vigueur des restrictions.

«J’ai une légère nervosité à l’idée qu’ils bloquent les routes ou que quelque chose m’empêche de rentrer chez moi», dit-elle.

«Je déménage de mon appartement, donc j’ai besoin que mon père vienne me chercher et il se sent plus à l’aise de le faire avant que le niveau 4 entre en jeu.»

Sir Keir Starmer s’est dit «vraiment frustré» après l’annonce de l’annulation de Noël pour de nombreuses familles à travers le Royaume-Uni.

“Les taux d’infection augmentent très très rapidement et il faut donc faire quelque chose, et nous soutenons les mesures que le gouvernement a mises en place, mais des millions de familles vont avoir le cœur brisé par cette nouvelle – voir leurs projets de Noël déchirés”, il a dit.

«Je suis vraiment frustré parce que j’ai soulevé cette question avec le premier ministre mercredi et il a rejeté cela et a continué en disant aux gens de passer un joyeux petit Noël – seulement trois jours plus tard pour déchirer leurs plans.

«Je pense que le public britannique a droit à un leadership plus décisif que cela.»

Mais le dirigeant travailliste a souligné que les gens devraient suivre les directives du gouvernement de leur niveau.

«Le Premier ministre a l’habitude de repousser les défis, de refuser de voir un problème jusqu’à ce qu’il le confronte plus tard», a-t-il déclaré.

«De nombreuses familles diront:« Comment cela s’est-il passé à la onzième heure de cette façon?

«Il est très important que, quelles que soient les règles, tout le monde les suive, alors je dis de suivre les conseils du gouvernement. Quel que soit le niveau auquel vous appartenez, suivez les règles. »

en relation

Mark Harper, le président du Covid Recovery Group des députés conservateurs, a appelé à la révocation du Parlement afin que les députés puissent débattre et voter sur les changements.

«C’est une journée très triste. Les verrouillages et les restrictions à plusieurs niveaux de plus en plus sévères ont échoué dans leur objectif de ralentir la transmission de Covid.

«Et maintenant, le gouvernement s’attend à ce que les gens sacrifient la chance de partager Noël avec leur famille, leurs amis et leurs proches, quelques jours seulement après avoir promis le contraire.

(PA)

«Si le gouvernement veut le soutien du public et du Parlement, il doit publier une stratégie de sortie claire de ce cycle cauchemardesque de verrouillages et de restrictions dommageables.

«Plus immédiatement, étant donné que le système à trois niveaux et les règles initiales des ménages de Noël ont été expressément autorisés par la Chambre des communes, ces changements doivent également être mis aux voix aux Communes dans les plus brefs délais, même si cela signifie un rappel de la Maison.”

Reportage supplémentaire de PA Media.