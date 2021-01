Les filles de Gabriel Soto le savent déjà, êtes-vous toujours fiancée? | Instagram

Les filles de l’acteur Gabriel Soto ont déjà entendu la nouvelle sur les fiançailles de leur père et de l’actrice Irina Baeva, était le même protagoniste du roman récemment sorti “Tu te rappelles de moi“, qui a partagé les détails du moment où il a fait participer ses filles à la prochaine étape qu’il vivra avec l’actrice russe.

Irina et l’acteur mexicain Gabriel Soto qui joue aujourd’hui dans le roman réalisé par Carmen Armendariz transmis par “Las Estrellas”, a récemment annoncé son prochain mariage avec l’actrice russe Irina Baeva, c’est le protagoniste lui-même qui a révélé quelques détails du moment où il a décidé de se fiancer.

De même, il a partagé que ses filles étaient déjà au courant de la nouvelle et a révélé les détails sur quelle a été la réaction d’Elissa et Alexa à cette nouvelle?

À travers les caméras de l’émission “Hoy”, l’acteur a décrit le moment où il a communiqué à ses deux filles son arrivée prochaine à l’autel.

D’après ce qu’il interprète aujourd’hui révélé, ses filles auraient été heureuses pour lui.

Oh, nous vous voyons heureux et bon, (ses filles lui ont dit). Je l’ai toujours dit tant que je suis heureux, mes filles seront heureuses et tant que leur mère est heureuse, elles le seront aussi, dit-il.

Les plus petites sont deux des femmes les plus importantes de la vie de l’acteur, Gabriel Soto, et il les a même surmontées pour tout, y compris sa relation actuelle, il souligne également qu’elles lui ont apporté tout leur soutien, ce qui aurait une grande importance pour il

Mes filles sont tout pour moi et bien elles m’encouragent, a-t-il assuré.

Il est à noter que pour Gabriel Soto le soutien de sa famille est l’une des choses les plus importantes, surtout dans cette nouvelle étape qu’il s’apprête à franchir, de la même manière qu’il a remercié son public pour ses démonstrations d’affection et pour avoir suivi ses projets à la télévision.

Gabriel Soto a expliqué comment il a finalement consolidé son engagement envers Irina Baeva, à qui il a donné la bague de fiançailles il y a plusieurs mois.Cependant, c’est jusqu’à aujourd’hui qu’ils l’ont fait savoir et il a également révélé les raisons.

Je lui ai donné la bague en octobre et nous l’avons rendue publique jusqu’à maintenant parce qu’il a d’abord dit oui et d’abord parlé à mes filles, mes parents et évidemment avec leurs parents.

Le natif de Mexico souligne que les parents de sa fiancée sont mariés depuis de nombreuses années, donc à cet égard, ils sont très conservateurs, ils ont donc d’abord décidé de leur parler.

Ils sont très traditionnels et sont mariés depuis 25 ans, il fallait leur parler, a déclaré Gabriel Soto, avant de faire connaître la nouvelle à tout le monde.

Comment avez-vous fait la proposition à Irina?

La scène de son moment romantique était à Huatulco, où ils ont filmé les scènes du roman dans lesquelles l’acteur joue actuellement avec Fátima Molina et María Penella.

De plus, pour cela, il a choisi un moment très spécial, l’anniversaire de l’histrionique