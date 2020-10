Les filles de Lori Loughlin, Olivia Jade Giannulli et Bella Giannulli, seraient “très désemparées” après que leur mère eut commencé sa peine de prison. L’ancienne star de Full House s’est rendue aux autorités vendredi après avoir accepté de plaider coupable des accusations liées à son rôle dans le scandale des admissions à l’université impliquant William Rick Singer. Loughlin passera deux mois en prison avant que son mari, le designer Mossimo Giannulli, ne purge une peine de cinq mois de prison.

Olivia Jade, 21 ans, et Bella, 22 ans, se sont dit au revoir avant que Loughlin, 56 ans, ne se rende, a déclaré une source à E! Nouvelles. “C’était un grand moment pour leur famille et tout le monde était très bouleversé”, a déclaré la source. “Même si les filles savaient que ça allait arriver et qu’elles ont eu le temps de se préparer, c’est toujours dévastateur de voir leur maman partir.” Les sœurs sont “très désemparées” que leur mère soit allée en prison, a déclaré la source, ajoutant: “Elles sont reconnaissantes que ce soit pour seulement deux mois mais sont anxieuses de savoir qu’elles auront une saison des vacances très différente et difficile cette année.”

L’initié a noté que Loughlin était également “bouleversé” mais a essayé de mettre un “visage courageux” pour la famille vendredi. “Elle essaie d’être forte. Elle est prête à entrer et sortir et à fermer la porte sur ce chapitre”, a expliqué la source. Une autre source a déclaré que Loughlin n’était accompagnée de son avocat que lorsqu’elle s’est rendue. Elle était “nerveuse, mais elle voulait commencer et en finir”, a déclaré la deuxième source. La peine de prison était «suspendue au-dessus de sa tête» et elle espérait être à la maison pour les vacances et «mettre ça derrière elle».

Après plus d’un an au tribunal, Loughlin et Giannulli, 57 ans, ont accepté de plaider coupable à des accusations de complot liées à l’enquête fédérale «Operation Varsity Blues» sur le système de corruption des admissions à l’université de Singer. Selon les procureurs, le couple a payé Singer pour faire admettre Olivia Jade et Bella à l’Université de Californie du Sud en tant que recrues de l’équipage, même si les deux n’ont jamais participé à l’aviron.

En août, Loughlin a été condamné à deux mois de prison, deux ans de mise en liberté surveillée et une amende de 150 000 $. Giannulli a été condamné à cinq mois et a été autorisé à purger sa peine de prison après que Loughlin ait terminé la sienne afin que leurs enfants ne soient pas seuls. Loughlin a reçu l’ordre de se rendre aux autorités avant le 19 novembre, mais a choisi de le faire tôt. Elle s’est rendue à l’établissement correctionnel fédéral de Dublin, en Californie, situé à environ 40 miles à l’est de San Francisco. C’est le même établissement où l’actrice Felicity Huffman a passé 11 jours après avoir plaidé coupable à des accusations liées au scandale de corruption.