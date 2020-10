Thomas Rhett embrasse pleinement la vie de papa sur Instagram à la maison avec ses enfants cette année, montrant ses nouvelles compétences en photographie avec des photos de sa famille. Au cours du week-end, le joueur de 30 ans a partagé une nouvelle série de clichés de ses filles, Willa Gray, Ada James et Lennon Love, avec un camée de sa femme, Lauren Akins.

Le mini-diaporama de Rhett a commencé par une photo d’une Willa Grey rayonnante portant un maillot de bain à rayures arc-en-ciel, suivie d’une photo d’Ada James portant le même costume et un casque de licorne et faisant du vélo. La troisième photo de la série était celle d’Akins tenant le plus jeune enfant du couple, Lennon Love. “Mec, ils grandissent si vite”, disait la légende de Rhett. Akins a partagé les mêmes photos sur sa propre page et a écrit que Rhett avait “pris des notes de son mentor photographe” Grayson Gregory, le frère d’Akins, “et il est devenu preeettyyyyyy bien.”

Rhett a récemment déclaré à son label que cette année avait été “une telle bénédiction déguisée” et que pouvoir passer autant de temps avec sa famille “a été vraiment incroyable”.

«Pour pouvoir passer autant de temps de qualité avec mes enfants, et c’est la plupart des nuits consécutives que j’ai jamais eu à les mettre au lit et à me réveiller avec eux», a-t-il expliqué. “Et ça a été absolument incroyable de pouvoir les regarder grandir. Donc, aussi fou et bizarre que cette année ait été, c’est vraiment une lueur d’espoir, juste regarder mes enfants grandir et devenir vraiment intentionnels avec ma femme.”

Le chanteur a admis que “les 30 ou 40 premiers jours de quarantaine, j’étais un peu en train de perdre la tête, en disant:” Je dois jouer un spectacle. J’ai besoin d’écrire une chanson. J’ai besoin de faire quelque chose “”, mais Akins l’a aidé une meilleure image de ce à quoi ressemblerait vraiment l’année.

“Un jour, ma femme m’a regardé et elle a dit: ‘Chérie, tu ne joueras pas de spectacle cette année”, se souvient-il. “Vous avez juste besoin de laisser faire et de vous détendre et d’être avec notre famille.”

Pendant la quarantaine, la famille Akins a pris plusieurs vacances, qui ont toutes abouti à de superbes photos du groupe ainsi que des beaux paysages qu’ils ont visités, notamment le Colorado, le Montana et la Floride.