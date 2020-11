Samedi était Halloween et les gens de tout le pays ont profité de l’occasion pour célébrer en mangeant des bonbons et en s’habillant avec des costumes élaborés. Vanessa Bryant et ses filles faisaient partie de celles qui s’amusaient bien qu’elles soient sans Kobe Bryant et Gianna Bryant. Ils se sont habillés de deux ensembles distincts de costumes de groupe et ont suscité des éloges sur les réseaux sociaux.

Natalia Bryant a publié des photos sur Instagram et a montré les looks d’Halloween. Un ensemble montrait les membres de la famille comme des personnages de l’univers Star Wars. Vanessa était Dark Vador, Natalia était le droïde BB-8, Bianka était un soldat du Premier Ordre et Capri était Wicket l’Ewok. «Il y a longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine…». elle a écrit dans la légende du message.

Vanessa Bryant et sa famille ont remporté Halloween cette année. pic.twitter.com/3cAvgkODkt – philip lewis (@Phil_Lewis_) 31 octobre 2020

En plus de la photo de groupe, Natalia en a posté une autre qui montrait juste elle et Vanessa souriant pour la caméra. Il y avait une différence de taille notable étant donné que Natalia était beaucoup plus grande que sa mère. “* Quand BB8 et Dark Vador ont changé de hauteur *”, a-t-elle plaisanté dans la légende.

“Vanessa Bryant et ses filles ont les meilleures photos d’Halloween sur Instagram. Tellement de gentillesse, d’abord dans leurs costumes de Star Wars, puis les costumes de Madeline”, a commenté une personne sur Twitter. Plusieurs autres se sont joints et ont accepté, affirmant que les tenues les rendaient simultanément heureux mais avaient également suscité des larmes.

La deuxième série de tenues est une gracieuseté de la série de livres pour enfants, Madeline. Vanessa déguisée en institutrice, Miss Clavel. Natalia, Bianka et Capri portaient toutes les uniformes bleus et les chapeaux jaunes portés par Madeline et ses camarades de classe.

La famille Bryant était l’une des nombreuses personnes à tout faire pour Halloween afin d’alléger l’ambiance dans une année très stressante. Neil Patrick Harris et son équipe l’ont également fait en recréant des moments de Willy Wonka & The Chocolate Factory. Il s’est déguisé en Slugworth tandis que son mari, David Burtka était Willy Wonka lui-même. Les jumeaux Harper et Gideon ont tous deux détenu des billets en or tout en s’habillant en Veruca Salt et Charlie Bucket.

La famille Harris-Burtka a également montré son amour pour Star Wars dans le passé tout en s’associant pour des costumes de groupe. Ils l’ont fait en 2015, s’habillant comme des personnages de Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir. Harris habillé en Obi-Wan Kenobi âgé, avec une barbe grise et une robe Jedi fidèle au cinéma. Burtka portait les bottes et le gilet emblématiques du personnage de Harrison Ford, Han Solo. Harper s’est déguisé en princesse Leia pendant que Gideon jouait le jeune Jedi Luke Skywalker.