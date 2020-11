Michael Strahan, membre du Temple de la renommée de la NFL, et sa famille viennent de franchir une étape importante. Il a révélé que ses filles jumelles, Sophia et Isabella, apprennent maintenant à conduire. Strahan a publié une photo qui les montrait dans le véhicule et a également précisé une chose très claire: ses voitures sont interdites.

Strahan a fourni la mise à jour avec une photo montrant l’une de ses filles dans le siège du conducteur d’un véhicule tandis qu’une autre était assise à l’arrière. “Où le temps s’en va-t’il??” il a demandé dans la légende. Strahan a également précisé que les filles étaient garées lorsqu’elles ont pris la photo. Plusieurs personnes ont répondu à l’ancienne star des Giants de New York et ont présenté un mélange d’excitation et d’inquiétude.

“Génial! Ils ont beaucoup de voitures à choisir”, a commenté un fan sur Instagram. Plusieurs autres sont intervenus et ont déclaré que les filles doivent «rester en sécurité» tout en apprenant à conduire. Bien que quelques-uns aient simplement dit qu’ils comprenaient parfaitement l’anxiété que ressentait Strahan après avoir publié la photo.

Strahan a suscité quelques commentaires lorsqu’il a déclaré que ses voitures étaient interdites, mais il y avait une bonne raison. Il a une grande collection de voitures avec des puissances modernes et des classiques. Selon un article de 2017 de MotorTrend, la liste des véhicules comprend une Porsche Carrera GT 2005, une Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster 2007, une Rolls-Royce Drophead 2012, une Porsche GT3 RS 2015, une Mercedes SL65 Black Series, une Mercedes-Benz 600 1966 et une 1990 Lamborghini LM002 SUV entre autres. Ces véhicules à prix élevé sont bien loin de la Volkswagen Golf GTI 1984 qu’il a appris à conduire et coûterait beaucoup d’argent à réparer.

“J’adore les voitures”, a déclaré Strahan au Men’s Journal en 2019. “Je n’ai pas de favori. C’est le problème. J’en ai quelques-uns qui si vous me disiez ‘j’ai eu l’occasion de conduire peut-être une ou deux fois de plus, qu’est-ce que je conduirais? La première voiture que je conduirais serait ma Porsche Carrera GT. V10, levier de vitesses, une seule Porsche jamais fabriquée. Cela ressemble à une voiture de F1 parce que le moteur a été développé pour un programme de course de F1. “

Strahan a poursuivi et a expliqué que son deuxième choix était une Ferrari Daytona de 1971. Il a dit que la voiture était sexy et élégante avec son moteur V12. Contrairement à la Carrera GT, cependant, la Ferrari est distinctement old-school et donne au conducteur une odeur d’essence. Bien que Strahan ait dit qu’il n’y a “rien de plus sexy” qu’un homme qui sent l’essence.