Nous ne pouvons pas nous réunir pour faire la purée de monstres, mais il n’y a pas de meilleure nuit que Halloween pour vous effrayer.

Ici, les scénaristes d’Evening Standard choisissent les films qui leur donnent encore le courage, même maintenant.

Des classiques comme The Shining et It à certains shockers martelés des Noughties, faites de la place derrière le canapé et considérez-vous comme avertis …

Alien est toujours choquant après toutes ces années

Document

Toute cette bave, cet acide dégoulinant, ces œufs palpitants et les créatures extraterrestres elles-mêmes – une terreur pure et totale. Pendant des années, j’avais beaucoup trop peur pour même envisager de regarder Alien, mais j’ai finalement réussi à profiter (ou devrait-il être durable) du chef-d’œuvre original de Ridley Scott en 1979, saisissant la main de mon fils de 10 ans avec terreur, à peu près 2003.

Je l’ai regardé plusieurs fois depuis, et c’est aussi terrifiant maintenant que la première fois, d’autant plus parce que je sais ce qui s’en vient – contrairement aux acteurs, qui n’étaient apparemment absolument pas préparés pour la célèbre scène d’éclatement de la poitrine. Encore choquant après toutes ces années.

Au risque de taquineries impitoyables pour toujours, le film qui m’a terrifié quand j’étais jeune était La Momie. Oui, le redoutable remake du classique de 1932 mettant en vedette un Brendan Fraser aux cheveux souples et une Rachel Weisz au visage frais, qui réveillent un grand prêtre maudit et mort depuis longtemps appelé Imhotep, menaçant ainsi l’existence de l’humanité. À 11 ans, c’était la chose la plus effrayante que j’aie jamais vue et j’ai fait des cauchemars pendant des mois à propos de scarabées rampant sous ma peau et me dévorant vivant. Maintenant, beaucoup plus vieux mais hélas pas plus sage, je le vois pour ce que c’est – une histoire d’aventure idiote avec de terribles CGI et des one-liners douteux. Mais je n’ai toujours pas envie de me retrouver face à face avec l’un de ces coléoptères.



Attention aux ballons rouges…

AP

Je viens de regarder la bande-annonce originale et, OK, ça a l’air shonky comme l’enfer. MAIS il y a encore des moments qui font battre mon cœur. J’ai été persuadé de regarder les deux parties à l’adolescence par un ami gothique engagé et l’histoire (depuis racontée dans une version de 2017 qui est devenue l’un des films d’horreur les plus rentables de tous les temps) sur un groupe de copains terrorisés par un enfant -murdering démon-clown, était terriblement effrayant. Je pense qu’en raison de la proximité inévitable du danger – Pennywise pourrait apparaître au milieu du flottement de votre corde à linge dans votre jardin, ou remplir par magie votre réfrigérateur de ballons sinistres – et le fait que les adultes ne pouvaient pas le voir et pensaient que vous étiez ridicule . Je n’oublierai jamais les deux braves jeunes enfants qui frottaient des litres de sang sur une salle de bain qui semblait parfaitement normale au père violent de la fille effrayée. Si Pennywise vous a trouvé, vous étiez seul.



Une pandémie de zombies n’est pas une question de rire

PHOTO DE PUBLICITÉ

Je suis si facilement effrayé que je ne pouvais même pas regarder le film d’horreur parodie Shaun of the Dead. Cela m’a endormi dans un faux sentiment de sécurité, se faisant passer pour une comédie, puis cela m’a donné des cauchemars. Simon Pegg et Nick Frost sont hilarants en tant que malheureux colocataires en mission pour sauver l’ex-petite amie de Shaun (Pegg), mais ce dont ils la sauvent n’est pas une question de rire – une pandémie de zombies mangeurs de chair qui parcourent les rues de Crouch Fin. Cela n’aide pas que je vive à proximité; Je ne peux toujours pas passer devant The Winchester Tavern sans me sentir nerveux.



Un classique du genre d’horreur Hammy Noughties

PHOTO DE PUBLICITÉ

Les rideaux étaient tirés, les lumières basses et les sacs de bonbons sucrés engourdissant la mâchoire ouverts. C’était votre soirée pyjama commune ou jardin en 2003, mais au lieu d’une comédie romantique, la vidéo (!) Que nous avions citée était Jeepers Creepers. Nous avions tous menti et dit aux garçons d’une autre école que nous l’avions vu, il nous semblait donc impératif de le faire. Bien sûr, c’est l’un de ces numéros pour adolescents des Noughties qui emprunte tous les tropes d’horreur classiques et les reproduit sans sophistication ni subtilité: les étudiants; voyage sur la route; campagne isolée; couru hors de la route par un homme étrange qui s’avère être une créature démoniaque qui tapisse les murs avec de la peau humaine. De toute évidence, nous étions terrifiés. Surtout quand l’homme-monstre a poussé des ailes, quand je suis à peu près certain que nous avons tous crié. J’étais très heureux de partager une chambre avec quatre autres jeunes de 13 ans ce soir-là; Je ne suis pas certain que mon frère de 11 ans ait été aussi ravi quand je suis rentré chez moi et j’ai insisté pour dormir sur son sol pendant une semaine. Les garçons de l’autre école ne nous ont plus jamais parlé.



Les vieux films peuvent encore choquer aujourd’hui – comme le prouve The Shining

PHOTO DE PUBLICITÉ

La raison pour laquelle il m’a fallu des années et des années et des années pour regarder The Shining est précisément pourquoi cela m’a tellement effrayé: je pensais que les vieux films ne pouvaient pas être aussi effrayants. Le cinéma a tellement progressé depuis 1980 – le film qui a effrayé mes parents il y a toutes ces années ne pouvait sûrement pas prendre le dessus sur moi maintenant? J’étais ignorant. Et j’ai payé le prix. Je peux maintenant livrer fermement un truisme filmique: The Shining est vraiment, vraiment effrayant. Les jumeaux! L’ascenseur plein de sang! Le visage de Jack Nicholson plus fou qu’une boîte de grenouilles particulièrement fous! J’ai presque tout regardé à travers mes doigts. Désolé, M. Kubrick, j’ai appris ma leçon.



Cette cassette vidéo hante toujours nos rêves

PHOTO DE PUBLICITÉ

Est-ce que moi, à 12 ans, me serais senti mieux en sachant que les principaux dispositifs de tourment de The Ring – les cassettes VHS, les lignes fixes et les puits à souhaits – seraient tous rendus obsolètes par la vie moderne? Probablement pas, car quelques jours après l’avoir regardé lors d’une soirée pyjama, j’ai reçu un e-mail de «Samara», m’informant (dans une police assez jazzy) que je n’avais que sept jours à vivre. Oui, un de mes camarades d’école a revendiqué plus tard la responsabilité, mais la menace imminente que Samara, un habitant aux cheveux longs, pourrait obtenir un iPhone demeure. Basé sur l’original japonais inhumainement effrayant de 1998, il s’agit d’une bande vidéo fragmentaire faisant le tour: regardez-la, disent-ils, et vous mourrez dans les sept jours. Naturellement, tout le monde le regarde immédiatement. Lorsque l’appel téléphonique arrive et que tout ce que vous avez vu, c’est de l’électricité statique et qu’une femme se brosse les cheveux, vous vous demandez probablement si cela en valait vraiment la peine. Mais, eh bien, il est trop tard maintenant. Cela me hante toujours dans mes rêves.

Netflix

Être pourchassé par quelque chose de si mauvais que rien que sa vue vous donne envie de vous suicider. Je veux dire, pouvez-vous penser à quelque chose de pire? Oh, et vous êtes l’une des seules personnes qui restent sur Terre. Je ne regarde pas de films d’horreur, je n’ai pas la constitution pour cela, alors quand j’ai finalement succombé au buzz autour du film Bird Box 2018 de Netflix, cela m’a hanté. En fait, à bien y penser, un monstre mortel invisible nous obligeant à nous cacher à l’intérieur… J’avais raison d’avoir si peur.