Plus tôt ce mois-ci, Warner Bros. a annoncé la sortie de tous ses films 2021 simultanément sur HBO Max et en salles. Les réactions à cette décision d’étude ont été rapides. L’une des voix les plus critiques était celle de Christopher Nolan, mais ce n’était pas la seule. Legendary a également exprimé son mécontentement face à la décision de Warner et il a même été question de batailles juridiques à cet égard.

Parmi les films dont la sortie en salles et sur HBO Max est prévue, figurent des productions majeures telles que Dune, Matrix 4 et plus. Donc, alors que nous savons si les désaccords persistent, nous passons en revue ici Les films les plus attendus Warner seront diffusés sur HBO Max en 2021.

Mortal Kombat – 16 avril 2021.

Ce film relancera la série de films basés sur le jeu vidéo éponyme créé par Ed Boon et John Tobias. En d’autres termes, il continuera l’héritage de Mortal Kombat de 1995 et Mortal Kombat: Annihilation de 1997. Le nouvel opus est réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan. Warner Bros. avait prévu de le publier le 21 janvier 2021, cependant, comme nous le savons bien, la pandémie en est venue à changer les plans du monde.

Les nombreux saints de Newark – 12 mars 2021

Si Los Sopranos est l’une des séries les plus remarquables à la télévision et l’une des plus connues pour ses épisodes légendaires et sa fin parfaite. Sans aucun doute, ce film est l’un des plus attendus de la franchise. C’est la préquelle de la série, où il abordera l’histoire de Tony Soprano avant tout ce qui s’est passé dans la série. Il est réalisé par Alan Taylor et écrit par David Chase lui-même. Le casting comprend Jon Bernthal, Vera Farmiga, Leslie Odom Jr. et Michael Gandolfini, qui jouera le jeune Tony et qui est également le fils de feu James Gandolfini, qui a joué Tony dans la série télévisée.

Godzilla contre Kong – 21 mai 2021

La vieille querelle entre ces deux géants se poursuit près de 60 ans plus tard. Le grand roi des monstres affrontera à nouveau la huitième merveille du monde, l’habitant de Skull Island. Adam Wingard est le réalisateur de ce film auquel ils participent, en plus des deux grands monstres, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown et Julian Dennison.

La conjuration: le diable m’a fait faire – 4 juin 2021

L’immense franchise El Conjuro, qui a débuté en 2013, continue de porter ses fruits. En 2021, les Warrens reviennent pour suivre les traces d’un autre cas étrange et sinistre. Vera Farmiga et Patrick Wilson reviennent à leurs rôles dans ce troisième film de la série, et le huitième de la franchise.

Space Jam: A New Legacy – 16 juin 2021

La suite du légendaire Space Jam 1996 sortira en salles et sur la plateforme HBO Max le 16 juin. Le film est réalisé par Malcolm D. Lee et met en vedette le célèbre basketteur LeBron James, ainsi que Don Cheadle et Sonequa Martin-Green. Bien sûr, les personnages des Looney Tunes participent également.

The Suicide Squad – 6 août 2021

Malgré tous les revers et critiques de la Suicide Squad de 2016, l’équipe anti-héros de DC Comics revient à l’écran avec James Gunn. Le casting comprend: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson et bien d’autres.

Dune – 1 octobre 2021

L’adaptation tant attendue du roman de Frank Herbert sous la direction de Denis Villenueve était l’un des films que nous allions apprécier (le 18 décembre 2020), mais qui a finalement été retardé par les restrictions sanitaires de la pandémie. Le grand classique de la science-fiction a été mis en attente lorsqu’il a été décidé de changer sa date de sortie. Légendaire, comme nous l’avons dit, ne partage pas l’idée de Warner Bros. qu’il soit publié sur HBO Max. On verra si tout se passe comme prévu avec ce film mettant en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson et Josh Brolin.

The Matrix 4 – 22 décembre 2021

Ce que nous pensions souvent inatteignable s’est matérialisé avec la confirmation que Matrix 4 sera une réalité. Écrit et réalisé par Lana Wachowski, elle espère continuer la franchise qu’elle et sa sœur Lilly ont construite et dont le dernier film est sorti en 2003. Bien sûr, le battage médiatique ne serait pas le même si Keanu Reeves n’y était pas impliqué. projet, ainsi que Carrie-Anne Moss, qui donne vie à l’inoubliable Trinity.

