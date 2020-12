Le compliqué est fini année 2020 et cela nous donne l’occasion, entre autres, de passer en revue les temps forts de cette période, mais aussi de la décennie. En 2010 et 2020, il y a eu pas mal de films à succès. Certains d’entre eux ont battu les records de collection.

En plus des productions ambitieuses du genre super-héros, en particulier le Univers cinématographique Marvel, Nous avons également pu profiter au cours de cette décennie d’autres blockbusters. Nous passerons ici en revue ceux qui sont au sommet des films à succès de la décennie.

‘Black Panther’ (2018) – 1,34 milliard de dollars

Le film écrit et réalisé par Ryan Coogler, mettant en vedette l’inoubliable Chadwick Boseman, décédé cette année, est devenu un repère. En principe à cause de la représentativité de la communauté noire américaine. Et aussi parce qu’il s’est avéré être un titre solide avec son propre récit et son importance au sein de l’UCM. Sa place parmi les films au box-office de la décennie a commencé à être écrite dès son premier week-end au cinéma, au cours duquel il a rapporté environ 600 millions à la maison. Vous pouvez regarder Black Panther sur Disney Plus.

‘Avengers: l’ère d’Ultron’ (2015) – 1,4 milliard de dollars

Le deuxième film de la tétralogie des Avengers finirait de jeter les bases d’une saga qui, bien qu’elle se termine en 2019 avec Endgame, continue de porter ses fruits dans les phases de l’UCM. Malgré le fait que dans son pays d’origine il ait eu une grande concurrence avec d’autres films à succès, tels que More Perfect Notes et le mythique Mad Max: Fury Road, il a réussi à être au sommet du box-office pendant deux semaines et à atteindre 1,4 milliard de dollars dans le monde.

“ Frozen II ” (2019) – 1,45 milliard de dollars

Disney

La suite du film à succès de 2013 est rapidement devenue l’un des films les plus rentables de la décennie. Disney a décidé de continuer l’histoire d’Ana et d’Elsa, ce qui n’est pas courant, car les deuxième ou troisième bandes de leurs princesses ne font pas partie du canon. Au lieu de cela, les sœurs d’Arendelle sont revenues pour gagner le cœur de leurs millions d’adeptes et l’ont fait avec un grand succès.

‘Furious 7’ (2015) – 1,51 milliard de dollars

Il s’agit du septième film de la saga Fast and the Furious, ainsi que de la suite parallèle du film, Fast & Furious 6, ainsi que de son spin-off, The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Furious 7 était dédié à l’acteur Paul Walker, après son décès en novembre 2013. Comme on peut le voir, il s’agit d’une série de films à succès, même si la couronne est sans aucun doute prise par ce film réalisé par James Wan.

‘The Avengers’ (2013) – 1,51 milliard de dollars

Le film de Joss Whedon qui a ouvert la tétralogie des Avengers est resté en tête du box-office brut pendant trois week-ends aux États-Unis. Son passage dans les salles internationales a imité le même succès, devenant l’un des films à succès de cette année lointaine, mais aussi de la décennie.

“ Le Roi Lion ” (2019) – 1,65 milliard de dollars

C’est l’un des vrais films d’action – parmi les nombreux que Disney a obstinément réalisés ces dernières années – que moins de gens voulaient, mais plus allaient au cinéma. Au moins, cela est démontré par l’acceptation du public et ses énormes chiffres de collection. Après sa première internationale, il est devenu non seulement l’un des films au box-office, mais l’un des films d’animation les plus rentables au monde. histoire du cinéma. Voir Le Roi Lion sur Disney Plus.

“ Jurassic World ” (2015) – 1,67 milliard de dollars

Une nouvelle étape pour la franchise Jurassic Park a commencé avec ce film sorti en 2015. La suite de cette histoire inoubliable a amené les fans et les nouveaux fans de la saga en salles à l’été de cette année. Le succès a été tel qu’il est non seulement devenu l’un des films les plus rentables de la décennie, mais a également inauguré une nouvelle phase de la franchise. En 2018, la saga est revenue avec Jurassic World: Fallen Kingdom et nous attendons le nouvel opus: Jurassic World: Dominion, prévu pour 2022.

‘Avengers: Infinity War’ (2018) – 2,04 milliards de dollars

Le film réalisé par Anthony et Joe Russo a eu un meilleur accueil que son prédécesseur. Non seulement il était au sommet de la boîte pendant plus de semaines, mais son succès international a dépassé Age of Ultron. Ce film préparerait le terrain pour la clôture de la tétralogie des Avengers, car il mettait en vedette l’un des méchants les plus mémorables du MCU en action: Thanos.

Star Wars: The Force Awakens (2015) – 2,06 milliards de dollars

Le film qui a ouvert la nouvelle trilogie de la saga est devenu un jalon, et comment ne pas l’être, après tout, c’est l’une des franchises les plus appréciées du cinéma et de la culture populaire. Réalisé par JJ Abrams, il a présenté cette histoire attachante aux nouvelles générations se rapprochant de la franchise et a continué à fournir du matériel aux fans chevronnés de Guerres des étoiles. Il est rapidement devenu l’un des films à succès de l’année et, comme on peut le voir, de la décennie.

‘Avengers: Endgame’ (2019) – 2,79 milliards de dollars

merveille

Ce film réalisé par les frères Russo a clôturé une étape très importante du MCU avec un énorme succès et est devenu l’un des films à succès les plus marquants de la décennie mais aussi de l’histoire du cinéma. On voit que les super-héros dominés par beaucoup le panneau d’affichage, le goût du public et la collection. Cela a bien sûr ses avantages pour les nombreux fans de Marvel et du genre, bien que ses points faibles pour les critiques et une autre grande partie du public cinéphile. En tout cas, les chiffres montrent le grand succès de ce film et des films de super-héros au cours de la décennie 2010-2020.

