Les deux plus jeunes fils de Teen Mom 2 étoiles Kailyn Lowery ont passé Halloween avec leur père, Chris Lopez. Les vacances sont tombées quelques jours à peine après qu’il a été révélé que Lowry avait été arrêté début septembre à la suite d’un incident présumé entre l’ancien couple après que Lopez se soit fait couper les cheveux de leur fils de 3 ans, Lux. Lopez et Lowry sont également les parents de Creed, fils de 3 mois. Lowry a deux fils aînés issus de relations précédentes, Lincoln, 6 ans, et Isaac, 10 ans.

Samedi, Lopez a partagé une photo de Lux habillé en Aquaman pour Halloween sur son histoire Instagram, rapporte InTouch Weekly. Dimanche, Lopez a partagé un selfie avec Creed dans ses bras. Lopez a également publié un selfie miroir avec Lux dans son costume d’Aquaman et lui-même dans un costume de panthère noire. “Halloween’20 a définitivement peaufiné ce costume de Panthère Noire, mais il l’aimait tellement peu importe”, a écrit Lopez dans la légende.

À la fin de la semaine dernière, des nouvelles ont fait surface selon lesquelles Lowry avait été arrêtée le 24 septembre pour un incident présumé le 4 septembre entre elle et Lopez. Lopez a accusé Lowry de l’avoir «attaqué» en le frappant à plusieurs reprises après avoir appris la coupe de cheveux de Lux. Lowey a déclaré aux autorités qu’elle était «bouleversée» par la coupe de cheveux, mais a déclaré que «le différend n’était jamais devenu physique». Lowry a été placé en détention pour attouchements offensants et a plaidé non coupable, rapporte E! Nouvelles. Elle a reçu l’ordre de ne pas avoir de contact avec Lopez et son arrangement était prévu pour le 21 janvier.

“Mme Lowry a déposé une pétition pour la garde dans l’affaire impliquant ses enfants Lux et Creed”, a déclaré jeudi le représentant de Lowry. << Le juge du tribunal de la famille du Delaware a ordonné aux parties de s'abstenir de discuter de toutes les questions internes jusqu'à la fin de l'audience de l'année prochaine. Actuellement, Mme Lowry a obtenu la garde exclusive des enfants malgré les allégations en instance devant le tribunal de la famille. Mme Lowry nie toutes les allégations mais ne peut pas répondre spécifiquement pour le moment en raison des ordonnances du juge. "

Alors que la nouvelle de l’arrestation n’a fait surface que la semaine dernière, Lowry s’est publiquement plaint de la coupe de cheveux sur les réseaux sociaux le lendemain de l’altercation présumée. Elle a partagé une photo des cheveux de Lux et a dit que c’était une “tactique de contrôle” de Lopez. Lors d’une session Instagram Live, elle a déclaré que Lopez avait franchi une ligne lorsqu’il avait fait quelque chose à leur enfant à son insu. «A la seconde où tu fais quelque chose à mon enfant, je vais sortir de mon personnage parce que tu utilises l’enfant comme un outil de manipulation», avait-elle dit à l’époque.