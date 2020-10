L’intelligence artificielle change le monde de l’édition et de la manipulation d’images, et Adobe ne veut pas être laissé pour compte. Aujourd’hui, la société publie une mise à jour de Photoshop version 22.0 qui comprend une multitude de fonctionnalités basées sur l’IA, certaines nouvelles, certaines déjà partagées avec le public. Celles-ci incluent un outil de remplacement du ciel, une sélection améliorée des contours de l’IA et – la vedette du spectacle – une suite d’outils d’édition d’images qu’Adobe appelle des «filtres neuronaux».

Ces filtres comprennent un certain nombre de superpositions et d’effets simples, mais également des outils permettant des modifications plus profondes, en particulier pour les portraits. Grâce aux filtres neuronaux, Photoshop peut ajuster l’âge et l’expression du visage d’un sujet, amplifiant ou réduisant les sentiments tels que «joie», «surprise» ou «colère» à l’aide de simples curseurs. Vous pouvez retirer les lunettes de quelqu’un ou lisser ses taches. L’un des filtres les plus étranges vous permet même de transférer le maquillage d’une personne à une autre. Et tout est fait en quelques clics, avec la sortie facilement modifiée ou entièrement inversée.

“Nous pouvons maintenant dire que Photoshop est l’application d’IA la plus avancée au monde”

«C’est là que je pense que nous pouvons maintenant dire que Photoshop est l’application d’IA la plus avancée au monde», a déclaré Maria Yap, vice-présidente de l’imagerie numérique d’Adobe à The Verge. «Nous créons des choses dans des images qui n’existaient pas auparavant.»

Pour obtenir ces effets, Adobe exploite la puissance des réseaux antagonistes génératifs – ou GAN – un type de technique d’apprentissage automatique qui s’est avérée particulièrement apte à générer des images visuelles. Une partie du traitement est effectuée localement et d’autres dans le cloud, en fonction des demandes de calcul de chaque outil individuel, mais chaque filtre ne prend que quelques secondes à appliquer. (La démo que nous avons vue a été réalisée sur un ancien Mac Book Pro et était parfaitement assez rapide.)

Beaucoup de ces filtres sont familiers à ceux qui suivent l’édition d’images AI. Ce sont les types d’outils qui apparaissent dans les journaux et les démos depuis des années. Mais c’est toujours important lorsque des techniques comme celles-ci vont d’expériences de pointe, partagées sur Twitter parmi ceux qui sont au courant, aux fonctionnalités de titre dans les mastodontes grand public comme Photoshop.

Comme toujours avec ce type de fonctionnalités, la preuve sera dans l’édition, et l’utilité réelle des filtres neuronaux dépendra de la façon dont les nombreux utilisateurs de Photoshop y réagiront. Mais dans une démo virtuelle The Verge saw, les nouveaux outils ont fourni des résultats rapides et de bonne qualité (bien que nous n’ayons pas vu l’outil de réglage de l’expression faciale). Ces modifications basées sur l’IA n’étaient pas parfaites, et la plupart des retoucheurs professionnels voudraient intervenir et effectuer leurs propres ajustements par la suite, mais ils semblaient accélérer de nombreuses tâches d’édition.

Les filtres neuronaux peuvent être utilisés pour coloriser de vieilles photos – une application populaire de l’apprentissage automatique. Image: Adobe

Essayer de battre le biais de l’IA

Les outils d’IA comme celui-ci fonctionnent en apprenant des exemples passés. Ainsi, pour créer le filtre neuronal utilisé pour lisser les imperfections de la peau, par exemple, Adobe a collecté des milliers de clichés avant et après des modifications effectuées par des photographes professionnels, en intégrant ces données à leurs algorithmes. Les GAN fonctionnent comme un étudiant et un enseignant appariés, une partie essayant de copier ces exemples tandis que l’autre essaie de faire la distinction entre cette sortie et les données d’apprentissage. Finalement, lorsque même le GAN devient confus en essayant de faire la différence entre les deux, le processus de formation est terminé.

«Fondamentalement, nous formons le GAN à apporter les mêmes corrections qu’un retoucheur professionnel», a déclaré Alexandru Costin, vice-président de l’ingénierie d’Adobe pour Creative Cloud, à The Verge.

Cela semble simple, mais cette formation peut mal tourner de nombreuses manières. Un gros problème est celui des données biaisées. Les algorithmes ne connaissent que le monde que vous leur montrez, donc si vous ne leur montrez que des images de, par exemple, des visages blancs, ils ne pourront pas apporter de modifications à toute personne dont le teint ne rentre pas dans cette plage étroite. Ce type de biais explique pourquoi les systèmes de reconnaissance faciale sont souvent moins performants sur les femmes et les personnes de couleur. Ces visages ne figurent tout simplement pas dans les données d’entraînement.

Costin dit qu’Adobe est parfaitement conscient de ce problème. S’il entraînait ses algorithmes sur trop de visages blancs, dit-il, ses filtres neuronaux pourraient finir par pousser les portraits édités par l’IA vers des teints plus blancs (un problème que nous avons vu dans le passé avec d’autres applications de ML).

«L’un des plus grands défis que nous ayons est de préserver le teint.»

«L’un des plus grands défis que nous ayons est de préserver le teint de la peau», déclare Costin. «C’est un domaine très sensible.» Pour aider à éliminer ce biais, Adobe a mis en place des équipes de révision et un comité d’éthique de l’IA qui testent les algorithmes chaque fois qu’une mise à jour majeure est effectuée. «Nous effectuons un examen très approfondi de chaque fonctionnalité de ML, pour examiner ces critères et essayer de relever la barre.»

Les utilisateurs pourront envoyer des résultats «inappropriés» à Adobe pour améliorer les filtres.

Mais l’un des principaux avantages d’Adobe par rapport aux autres équipes qui construisent des outils d’édition d’images par IA est son catalogue de photographies d’archives – une vaste gamme d’images qui couvrent différents âges, races et sexes. Cela, dit Costin, a permis aux chercheurs d’Adobe d’équilibrer leurs ensembles de données pour essayer de minimiser les biais. «Nous avons complété nos données de formation avec des photos Adobe,» déclare Costin, «et cela nous a permis d’avoir un ensemble de formation distribué aussi bon que possible.»

Bien sûr, tout cela ne garantit pas que des résultats biaisés n’apparaîtront pas quelque part, en particulier lorsque les filtres neuronaux sortent des tests bêta et sont entre les mains du grand public. Pour cette raison, chaque fois qu’un filtre est appliqué, Photoshop demande aux utilisateurs s’ils sont satisfaits des résultats et, s’ils ne le sont pas, leur donne la possibilité de signaler un contenu «inapproprié». Si les utilisateurs le souhaitent, ils peuvent également envoyer leurs images avant et après de manière anonyme à Adobe pour une étude plus approfondie. De cette manière, la société espère non seulement éliminer les biais, mais également étendre encore plus ses données d’entraînement, poussant ses filtres neuronaux à des niveaux de fidélité plus élevés.

La sélection d’une nouvelle source de lumière est une autre application des filtres neuronaux. Image: Adobe

L’apprentissage automatique à la vitesse

Ce type de mise à jour rapide basée sur l’utilisation du monde réel est courant dans le monde en évolution rapide de la recherche sur l’IA. Souvent, lorsqu’une nouvelle technique d’apprentissage automatique est publiée (généralement sur un site nommé arXiv, une collection en libre accès d’articles scientifiques qui n’ont pas encore été publiés dans une revue), d’autres chercheurs la liront, l’adopteront et l’adapteront. en quelques jours, partager les résultats et les conseils les uns avec les autres sur les réseaux sociaux.

Certains concurrents de Photoshop axés sur l’IA se distinguent en adoptant ce type de culture. Un programme comme Runway ML, par exemple, permet non seulement aux utilisateurs de former des filtres d’apprentissage automatique en utilisant leurs propres données (ce que Photoshop ne fait pas), mais il exploite un «marché» généré par l’utilisateur qui facilite le partage et l’expérimentation pour les gens avec les derniers outils. Si un concepteur ou un illustrateur voit quelque chose de cool flotter sur Twitter, il veut commencer à jouer avec lui immédiatement plutôt que d’attendre qu’il pénètre dans Photoshop.

Adobe veut amener le rythme rapide de la recherche sur l’IA à Photoshop

En tant que produit largement utilisé auprès des clients qui apprécient la stabilité, Adobe ne peut pas vraiment rivaliser avec ce type de vitesse, mais avec les filtres neuronaux, la société plonge un orteil dans ces eaux rapides. Alors que deux des filtres sont présentés comme des fonctionnalités finies, six sont étiquetés comme des outils «bêta» et huit autres ne sont répertoriés que sous forme de noms, les utilisateurs devant demander l’accès. Vous pouvez voir une liste complète des différents filtres et de leurs niveaux respectifs ci-dessous:

Filtres neuronaux en vedette: Lissage de la peau, transfert de style

Filtres neuronaux bêta: Portrait intelligent, transfert de maquillage, brouillard sensible à la profondeur, colorisation, super zoom, suppression des artefacts JPEG

Futurs filtres neuronaux: Restauration de photos, poussière et rayures, réduction du bruit, nettoyage du visage, photo à croquis, croquis à portrait, dessin au crayon, visage à caricature

Yap dit que ce type d’approche est nouveau pour Photoshop mais permettra, espérons-le, à Adobe de tempérer les attentes des utilisateurs concernant les outils d’IA, en leur donnant la licence pour mettre à jour les outils plus rapidement. «Nous avons construit ce cadre qui nous permet d’apporter des modèles [to users] plus rapide, de la recherche à Photoshop », déclare Yap. «Traditionnellement, lorsque nous faisons des fonctionnalités, comme le remplacement du ciel, elles sont vraiment profondément intégrées dans le produit et prennent donc plus de temps à mûrir.» Avec les filtres neuronaux, ce cycle de mise à jour sera idéalement beaucoup plus rapide.

«C’est ce rythme que nous essayons d’intégrer dans Photoshop», déclare Costin. «Et cela se fera au détriment de la fonctionnalité qui ne sera pas parfaite lors de notre lancement, mais nous comptons sur notre communauté d’utilisateurs pour nous dire à quel point elle est bonne. […] et ensuite nous prendrons ces données pour les affiner et les améliorer. »

En d’autres termes: le volant d’inertie de la progression de l’IA, dans lequel plus d’utilisateurs créent plus de données qui créent de meilleurs outils, arrive dans Photoshop. Modifier l’âge de quelqu’un n’est que le début.