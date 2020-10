Lire le contenu vidéo

Les Flaming Lips nous montrent comment se déchaîner lors d’un spectacle en direct tout en conservant une distance sociale … cela nécessite simplement des bulles gonflables pour tout le monde.

Le groupe de rock excentrique d’Oklahoma City s’est produit plus tôt cette semaine pour leur ville natale à The Criterion, et a testé leur idée de concert à bulles … qu’ils ont d’abord dévoilée sur “The Late Show with Stephen Colbert”.

Cette fois-ci, les Lips l’ont réussi avec un public en direct dans un lieu public … pour ce qui ressemble à une expérience de rock spatial multi-sensorielle.

Le concert aurait été un test pour de futurs concerts avec en partie un tournage de vidéo musicale, car le groupe a interprété un remix de danse de “Assassins of Youth” et “Brother Eye” – 2 titres de leur dernier album, “American Head. “

Le leader de Flaming Lips Wayne Coyne a joué avec l’idée d’un concert de bulles depuis les premiers jours de la pandémie, et semble satisfait de l’essai. Il a posté un extrait de l’émission – avec sa bulle parmi la foule – avec la légende «Yessss !!!»

Le groupe utilise en fait des bulles pour lui-même lors de spectacles depuis des années, mais Coyne dit qu’ils essaient toujours d’adapter le système de bulles spatiales pour permettre à plus de gens de participer à leurs spectacles.

Nous creusons l’innovation et l’engagement en matière de sécurité, mais il semble que le vaccin reste la meilleure option. Juste en disant …