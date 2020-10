Quelqu’un a appelé les flics sur Jésus … parce qu’il était dépeint comme un sans-abri dormant sur un banc de parc de l’Ohio.

Une statue appelée «Jésus sans-abri» est hébergée par l’église épiscopale St. Barnabas près de Cleveland pour sensibiliser le public à l’itinérance dans la ville, et apparemment cela a fonctionné … parce que quelqu’un l’a signalé tout de suite.

Moins de vingt minutes après l’arrivée de la statue, j’ai eu une conversation avec un policier très gentil parce que quelqu’un a appelé pour signaler un sans-abri dormant sur un banc de parc. Dans les vingt minutes … https://t.co/kyD1vyEd4p – Alex Martin (@ ADMartin86) 12 octobre 2020 @ ADMartin86

Alex Martin, un prêtre de l’église, dit dans les 20 minutes suivant la livraison de la statue plus tôt cette semaine, il a dû parler avec un policier … parce que quelqu’un pensait que c’était une vraie personne.

L’église affirme que la réponse à la statue – qui vise à inciter les citoyens à agir et à lutter contre la crise du sans-abrisme – «témoigne de son pouvoir».

St. Barnabas ajoute … “L’appelant a sûrement contacté la police par souci sincère et l’officier qui a répondu était excellent: il était extrêmement professionnel et désireux d’en savoir plus sur la sculpture et son message.”

Juste une tête à tous les “Karens” dans la région de Cleveland – la statue sera à l’église de l’Ohio jusqu’en décembre.