Beverly Hills peut être un présage de ce qui va arriver la semaine prochaine, car les choses sont devenues folles dans les rues et les flics ont commencé à balancer leurs billy clubs à la fois anti-fasciste et pro-Atout manifestants.

Des équipes SWAT, des policiers locaux et des services de sécurité privés ont été déployés dans tout Bev Hills samedi en prévision de troubles majeurs au cours des prochains jours. Les responsables de la ville avaient déjà annoncé qu’ils le feraient – en même temps que la fermeture du chic Rodeo Drive – mais il semble qu’ils voulaient se muscler bien à l’avance pour donner le ton.

Regardez ces plans de camions blindés qui bordent les rues, avec des officiers en tenue tactique complète … prêts à basculer si la merde frappe le ventilateur. Non seulement cela, mais plusieurs magasins, devantures de magasins et boutiques le long de Rodeo faisaient également un blitz complet.

Cela aurait peut-être été une bonne décision pour faire avancer les choses, car en fin de compte … il y a des duels de manifestations qui se déroulent à proximité en ce moment, et la violence semble déjà éclater entre les antifascistes et les partisans de Trump. Les premiers ont été vus marchant vers le second près du célèbre panneau de Beverly Hills à Beverly Gardens Park. Apparemment, ces manifestations conflictuelles sont devenues monnaie courante là-bas, surtout ces derniers temps.

Nous avons les yeux rivés sur le terrain … et on nous dit que les flics sont déjà en train de rompre certains des combats, ce qui conduit à un comportement plus agressif et à la violence par défaut. L’une de nos courageuses photogs, Melanie, a même été jetée au sol par un flic – que vous voyez dans notre clip – quelques secondes seulement après avoir déclaré les manifestations illégales et commencé à disperser les foules.

Si c’est une indication de ce qui va se passer dans les prochains jours … nous sommes tous dans un monde de souffrance.