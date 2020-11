Les Royals suivent un protocole de comportement très strict, mais depuis son arrivée dans la famille royale, Meghan Markle a clairement indiqué que les règles devaient être enfreintes.

De la robe à la façon dont vous mangez et saluez, être membre de la famille royale britannique est essentiellement un travail à temps plein.

Meghan est devenue la duchesse de Sussex en épousant le prince Harry, et depuis lors, elle a déjà enfreint de nombreuses règles, à la fois officielles et non officielles.

Bien que certaines d’entre elles semblent quelque peu extrêmes ou ridicules, ce sont des traditions observées depuis plusieurs années et qui dénotent un statut social élevé. Meghan, venue de l’extérieur, a bousculé les règles avec fraîcheur et liberté.

Maintenant que Meghan et Harry ont renoncé à leurs rôles de royauté, revenons sur toutes les façons dont Meghan s’est rebellée contre le protocole royal.

J’ai dit «non» aux bas.

La reine Elizabeth II espère que les dames de la famille royale porteront des bas, mais Meghan a d’emblée ignoré cette coutume, comme on l’apprécie ici, lors de l’annonce de fiançailles au prince Harry, en 2017.

Meghan l’a fait à nouveau lors du gala de présentation de ‘Hamilton’, au Victoria Palace Theatre de Londres, cette fois dans une robe noire super courte selon les normes royales.

Même lorsqu’elle était enceinte, comme cette fois lors de sa visite à Mayhew, une association caritative pour les animaux, montrant à nouveau ses jambes nues.

Elle marcha seule vers l’autel.

Comme son père, Thomas Markle, n’a pas assisté au mariage, on espérait que le prince Charles l’aurait accompagnée. Cependant, Meghan a enfreint le protocole royal en s’y opposant et en marchant seule.

Il montra publiquement son affection pour Harry.

Bien que ce ne soit pas techniquement contraire au protocole de le faire, les couples royaux évitent généralement de s’embrasser, de s’étreindre ou même de se tenir la main pendant les événements officiels, pour des raisons de décorum et de calme. Heureusement Meghan, à ces occasions, elle avait le prince Harry comme complice.

Il était très courant de voir Harry et Meghan marcher main dans la main, comme ils l’ont fait au mariage de Daisy Jenks et Charlie van Straubenzee en 2018.

Ici, ils l’ont fait en arrivant à une réception et à un dîner au palais de Nuku’alofa, Tonga, un pays océanien intégré à la Polynésie et constitué en monarchie parlementaire.

Le couple a marché main dans la main et en tenue coordonnée, lors du service national pour marquer le centenaire de l’armistice à Londres.

Ou aussi lors de votre visite au Cap, en Afrique du Sud, avec un style beaucoup plus décontracté et décontracté.

Ferme ta propre porte.

Lorsque vous êtes membre de la famille royale, il est de coutume que le personnel ouvre et ferme une portière de voiture pour vous. Mais Meghan peut le faire elle-même.

Il est monté dans la voiture avant la reine.

Lors de son premier événement officiel avec la reine Elizabeth II en 2018, Meghan ne savait pas si elle devait monter avant ou après Son Altesse Royale et lui a ensuite demandé: “Quelle est votre préférence?” La reine a indiqué de monter la première, mais uniquement parce qu’elle aime s’asseoir derrière le chauffeur, donc même si cela enfreint le protocole, si la reine approuve, cette fois, nous le lui passons.

Il a signé des autographes.

Les Royals ne sont pas censés donner des autographes pour des raisons de sécurité, mais Meghan n’a pas eu le cœur de dire non à ce garçon de 10 ans.

Croise tes jambes.

On ne voit pas bien que les femmes royales s’assoient les jambes croisées lors des apparitions publiques. La reine Elizabeth II donne l’exemple, mais Meghan s’en fiche, même devant la reine.

Portez des robes avec une fente sur le côté.

Le palais royal préfère que ses membres maintiennent un code vestimentaire conservateur. Lors de sa visite officielle en Australie, Meghan n’a pas seulement porté de bas, mais a également montré ses jambes avec une robe fendue sur le côté des cuisses, ce qui a provoqué beaucoup de controverse.

L’épaule nue.

Pour sa deuxième apparition officielle à la célébration Trooping the Color en 2018, Meghan a opté pour une robe Carolina Herrera à épaules dénudées. Ceci est très mal vu pour les événements officiels de jour. Protocole ou pas, il faut admettre que Meghan a l’air très bien.

Kate, cependant, pendant ces types d’événements s’en tient aux règles.

Il a enlevé ses chaussures en public.

Peu importe que ce soit sur la plage, la royauté ne devrait pas montrer ses pieds et Meghan l’a fait sur Bondi Beach lors de sa tournée officielle avec le prince Harry en Australie.

Pouvez-vous imaginer la reine pieds nus? Nous n’y croyons pas.

Il s’est marié samedi.

Il est normal que les gens ordinaires se marient le week-end, mais la tradition royale est de se marier pendant la semaine. La reine Elizabeth II et le prince Philip se sont mariés un jeudi, la princesse Diana et le prince Charles se sont mariés un mercredi et Kate Middleton et le prince William se sont mariés un vendredi.

Meghan et Harry n’ont pas servi de gâteau aux fruits lors de leur mariage.

Pendant des siècles, toutes les occasions spéciales, y compris les mariages et les baptêmes, avaient été célébrées avec un gâteau aux fruits, mais Meghan et Harry ont rompu avec cette tradition et ont choisi un gâteau au citron avec du sirop de fleurs de sureau, pour lequel 200 citrons ont été utilisés, 500 œufs, 20 kg de beurre, 20 kg de farine et 20 kg de sucre.

Elle s’habille tout de noir.

La coutume veut que la royauté ne s’habille pas entièrement noire à moins qu’elle ne soit en deuil. Cependant, Meghan l’a fait à plusieurs reprises, comme lors de cette visite au Pays de Galles en 2018.

Même lorsqu’elle était enceinte, elle a été vue avec le look “ All Black ”, cachant un peu sa grossesse en 2019, lors de sa visite dans les universités du Commonwealth, à Londres.

Il a ses propres armoiries.

Le protocole stipule qu’avant qu’une femme qui n’appartient pas à la famille royale épouse un membre d’elle, son père reçoit un blason qui s’étendra plus tard à toute sa famille, mais parce que Meghan n’a même pas invité son père à le mariage, le palais royal en a créé un spécialement pour elle.

Elle était mariée avant de rencontrer Harry.

Meghan a été mariée à Trevor Engelson pendant près de deux ans jusqu’à leur divorce en août 2013. Il était interdit aux membres de la famille royale d’épouser une personne divorcée, bien que ce soit une règle qui a maintenant été assouplie. Le prince Charles lui-même a épousé Camilla Parker Bowles, divorcée en 2005.

Eu une douche de bébé.

Normalement, les membres de la famille royale ne font pas de baby showers, Kate n’en a tenu aucune pour aucun de ses trois enfants. En plus de cela, les membres de la famille royale ne voyagent pas enceintes non plus et Meghan a eu sa douche de bébé à New York.

Il adore faire des câlins.

La monarchie suggère que vous ne devriez pas aller plus loin qu’un salut ou une poignée de main lorsque vous rencontrez un membre de la royauté. Certains d’entre eux assouplissent cette règle en ce qui concerne les enfants, mais Meghan embrasse tout le monde.

Bien sûr, dans le cas de Queen Bey, personne ne lui reproche d’avoir ignoré cette règle.

Il portait un jean déchiré.

L’utilisation du denim est réservée uniquement aux occasions très décontractées, mais porter des jeans et aussi des jeans déchirés pour un événement officiel va trop loin.

C’est précisément ce que Meghan a fait lors des Invictus Games à Toronto.

Elle a utilisé un sac à bandoulière.

La raison pour laquelle il est presque légal pour les femmes de la famille royale de n’utiliser que des sacs à main est que de cette façon, elles ont un meilleur prétexte pour ne pas avoir à serrer la main de quiconque croise leur chemin. Cependant, Meghan a surpris tout le monde avec les deux mains libres, lorsqu’elle a utilisé ce sac à bandoulière lors de sa visite en Écosse en 2018.

Il a embrassé la main d’un éventail.

Bien que ce soit vraiment un geste touchant, Meghan a rompu le protocole en embrassant la main d’un petit fan, lors de sa visite officielle en Afrique du Sud avec le prince Harry.

Son célèbre chignon ébouriffé.

Le protocole royal dicte des coiffures élégantes, après tout, nous n’avons jamais vu Kate se couper les cheveux.

Quoi qu’il en soit, cette coiffure Meghan est déjà devenue une tendance mondiale.

Il a célébré Noël à Sandringham.

Il s’agit d’une tradition légendaire à laquelle seuls les conjoints des invités de la reine peuvent assister. Même Kate Middleton n’était pas présente avant d’épouser le prince William. Cependant, le prince Harry a demandé à sa grand-mère de faire une exception pour Meghan et elle a accepté.

Elle était une actrice de télévision

Le fait que Meghan Markle était une célèbre actrice américaine avant d’épouser Harry est sans précédent dans la famille royale.

Son rôle le plus connu est celui de Rachel Zane, dans la série télévisée «Suits».

Meghan et Harry n’ont pas porté leurs titres lors d’une tournée officielle.

Lors de leur visite officielle en Afrique du Sud, ils ont demandé aux fans d’oublier les formalités et de se désigner uniquement comme Harry et Meghan. Rien de “Son Altesse Royale” ou quelque chose comme ça.

Cela a naturellement rompu avec le protocole royal.

Harry et Meghan ont démissionné en tant que membres de la famille royale.

Le 8 janvier 2020, ils ont rompu pour la dernière fois avec le protocole royal en abandonnant complètement leurs responsabilités de membres de la famille royale, avec le projet de «devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine» des États-Unis.