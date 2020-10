Baker Mayfield continue de développer sa marque en étant nommé le nouvel ambassadeur de la société de bien-être beam la semaine dernière. Beam, qui a été fondée par d’anciens athlètes professionnels Matt Lombardi et Kevin Moran, propose des produits CBD sans THC, riches en phytocannabinoïdes, fabriqués à partir de chanvre cultivé naturellement dans le Colorado. PopCulture.com s’est récemment entretenu avec les fondateurs du faisceau, et ils ont révélé comment ils avaient décroché le quart-arrière des Cleveland Browns en tant qu’ambassadeur.

Lombardi a déclaré avoir rencontré Chris Talbott, le stratège de la marque de Mayfield pour le groupe Camwood de sa famille, il y a un an et demi. “Nous avions un ami commun et ils nous ont présentés”, a déclaré Lombardi. “Nous nous sommes assis et avons pris un café et il n’y avait vraiment pas de programme à l’époque. Nous voulions juste partager un peu sur le faisceau. Il fait beaucoup de choses vraiment intéressantes, travailler en étroite collaboration avec Baker en fait partie.” Mayfield a commencé à essayer les produits et les a aimés ainsi que la marque. C’était un grand coup pour le faisceau étant donné que Mayfield a conduit les Browns à un début de 4-2 pour la saison 2020 de la NFL.

“Il est vraiment important pour nous de faire passer notre message au grand public en nous associant [with these big athletes]”, A déclaré Moran.” Baker est le sommet du sommet en termes de meilleur athlète du monde. Nous ne pouvions pas vraiment penser à l’un d’entre eux comme commercialisable ou à un bon moment de sa carrière du point de vue de la NFL. Il traverse une période formidable de sa carrière. Cela a été une excellente saison pour lui. En ce qui concerne la valeur apportée à la marque, quelqu’un comme lui a en quelque sorte mis son cachet d’approbation sur la marque. C’est vraiment énorme pour nous. “

Avec Mayfield, la liste des ambassadeurs de beam comprend Billy Horschel (PGA Pro Golfer), Matthew Fraser (Champion des Crossfit Games), Eric Hinman (5x Ironman) et l’ancienne star de NASCAR Danica Patrick, qui a été un ajout clé à l’entreprise en pleine croissance. “Danica est très passionnée par les choses qu’elle aime”, a ajouté Moran. «Elle adorait les produits et voulait discuter avec nous. Nous avons pu la téléphoner avec elle. Elle croyait en l’entreprise, et Matt et moi voulions qu’elle s’implique dans ce front. Elle est un grand atout en tant que Baker. aussi.”

L’objectif de Beam est d’aider les gens à s’améliorer dans leur vie quotidienne avec quatre catégories: équilibre, performance, récupération et sommeil. Lombardi et Moran comprennent que certaines personnes sont sceptiques à l’égard des produits CBD, mais beam cherche à être l’une des meilleures entreprises de bien-être à l’avenir. «Que vous soyez Baker ou que vous alliez à un cours sur le cycle de l’âme, que vous essayiez de manger sainement ou de vivre sainement, que vous ayez un style de vie actif, ces catégories résonnent avec ces deux types de clients», a déclaré Lombardi en parlant des quatre catégories de concentration de beam. . “En fin de compte, nous construisons une plateforme de bien-être fonctionnelle.”