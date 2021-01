W

Les amoureux ont été avertis qu’ils devaient payer une «taxe sur le Brexit» pouvant aller jusqu’à 1,50 £ de plus pour les bouteilles de pays comme la France, l’Italie et l’Espagne, en conséquence directe d’une bureaucratie «ridicule».

Les producteurs et les importateurs ont déclaré au Standard que la tempête de formulaires supplémentaires qu’ils doivent maintenant remplir pour faire entrer du vin en bouteille en Grande-Bretagne obligerait beaucoup à cesser complètement d’approvisionner le Royaume-Uni.

L’impact du Brexit sur le choix des vins et les prix pour les consommateurs ne s’est pas encore pleinement fait ressentir en raison du stockage avant Noël.

Cependant, les importateurs ont averti que d’ici quelques semaines, le choix des supermarchés britanniques et des licences non autorisées commencera à diminuer considérablement et que les prix augmenteront.

Le grossiste en vin Daniel Lambert a déclaré que les frais de transport supplémentaires et les nouveaux formulaires douaniers qui doivent maintenant être remplis des deux côtés de la Manche ont doublé les coûts de transport sur une palette typique de 600 bouteilles, passant d’environ 180 £ à 400 £.

en relation

Une fois que les autres suppléments de la chaîne d’approvisionnement et la marge bénéficiaire des agents et des détaillants auront été pris en compte, cela ajoutera 1 £ à 1,50 £ à une bouteille de vin typique d’un petit producteur européen, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Je pense que 20 à 30 pour cent de la gamme de produits vont disparaître, le tout est au-delà du ridicule.”

Gavin Quinney, copropriétaire du vignoble Château Bauduc près de Bordeaux, qui fournit le vin de la maison pour le restaurant phare Chelsea trois étoiles Michelin de Gordon Ramsay, le restaurateur Rick Stein et le groupe Hôtel du Vin, a déclaré: «Avant le Brexit si vous aviez un gros camion qui descendait dans une région viticole et traitait avec de petits indépendants et effectuait peut-être 15 camionnettes, c’était un jeu d’enfant. Maintenant, c’est un chien absolu.

Il a expédié un approvisionnement d’une demi-année en Grande-Bretagne à la fin de l’année dernière pour se donner le temps de se préparer, mais a déclaré que d’autres producteurs avaient déjà décidé que le Royaume-Uni ne valait plus la peine.

Alors que les formulaires étaient tous traités électroniquement par le biais d’un système appelé EMCS, les producteurs doivent désormais remplir des documents papier.

(

Les gens récoltent des raisins Muscat à petits grains pendant les premières récoltes au vignoble du Champ des Sœurs à Fitou en juillet dernier

/ . via .)

M. Quinney a déclaré: “C’est comme passer de la réservation de vacances via une application sur votre téléphone à devoir aller à l’agence de voyages dans la rue principale avec un chéquier.”

Il a estimé que les coûts supplémentaires équivalaient à environ 1 £ la bouteille.

Il a ajouté: «Il ne fait aucun doute que la plupart des petits domaines – pas les plus grands noms de château – partout en Europe vont appartenir au passé en Grande-Bretagne, les gens ne s’en soucieront tout simplement pas.

Miles Beale, directeur général de la Wine and Spirit Trade Association, a déclaré: «Il y a eu des changements fondamentaux pour les exportateurs de l’UE qui expédient leurs vins au Royaume-Uni en ce qui concerne la façon dont ils font des affaires, nécessitant un changement de six étapes à 15, et un engagement avec plusieurs systèmes différents.

Des déclarations en douane complètes sont requises pour tous les produits soumis à accise et les entreprises ont dû revoir les conditions dans lesquelles elles font affaire avec l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement. Il est trop tôt pour prédire quels pourraient être les coûts supplémentaires. »