des foules importantes à Heathrow ont suscité des inquiétudes quant au manque de distanciation sociale et au potentiel de «super-propagation» du coronavirus à l’aéroport.

Il a ajouté: «Depuis mai dernier, nous savons clairement que la distanciation sociale dans un environnement aéroportuaire n’est pas vraiment possible.

«Pour mettre cela en contexte, si vous aviez un avion de, disons, 300 personnes, vous auriez besoin d’une file d’attente d’environ 1 km pour éloigner socialement un seul avion, c’est pourquoi l’été dernier, nous avons mandaté le masque facial à l’aéroport.»

Le diplomate principal Sir Peter Westmacott a partagé une image du terminal 2 de l’aéroport vendredi après-midi.

«Pas de ventilation. Longs délais. Super-diffusion », a déclaré Sir Peter sur Twitter.

Un utilisateur de médias sociaux a déclaré avoir entendu un responsable des frontières dire «qu’il avait déjà infligé trois amendes de 500 £ pour non-respect».

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré qu’il craignait de «pouvoir obtenir Covid» à Heathrow.

«Chaque passager arrivant est parqué ensemble [with] pas d’espace à distance. On dirait que le gouvernement essaie littéralement de donner aux gens Covid. Il y a sûrement un moyen plus sûr de faire cela », a-t-elle déclaré.

Nick Thomas-Symonds du Labour a déclaré que les scènes étaient «incroyablement inquiétantes».

«L’indécision et l’incompétence des conservateurs ont laissé des trous dans les défenses de notre pays», a déclaré le secrétaire fantôme à la Santé.

«Il n’y a pas de stratégie claire en place et ils passent d’une crise à l’autre.

«Les scènes dans les aéroports sont incroyablement inquiétantes, sans distanciation sociale et risquant clairement de transmettre encore plus de souches de ce terrible virus.

«Les ministres doivent maîtriser la santé de notre pays.»

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous sommes dans un verrouillage national pour protéger le NHS et sauver des vies. Les gens ne devraient pas voyager sauf en cas de nécessité absolue. Vous devez avoir une preuve d’un test négatif et un formulaire de localisation de passagers rempli avant d’arriver. Border Force a intensifié l’application de la loi et ceux qui ne se conforment pas pourraient être condamnés à une amende de 500 £.

«C’est en fin de compte aux aéroports individuels d’assurer la distanciation sociale sur place.»

«Nous devrons peut-être aller plus loin pour protéger nos frontières», a-t-il déclaré vendredi.

«Nous ne voulons pas mettre cela (les efforts pour contrôler le virus) en péril en faisant revenir une nouvelle variante.»

Reportage supplémentaire de PA Media.