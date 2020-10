Les frères Kevin Boseman de Chadwick Boseman et le pasteur Derrick Boseman ont parlé de la dernière fois qu’ils ont parlé avec l’acteur Black Panther, décédé en août. Boseman était le plus jeune des trois et est décédé à 43 ans le 28 août après une bataille contre le cancer du côlon. La star de Get on Up a reçu un diagnostic de maladie en 2016, mais il n’a jamais révélé publiquement son état et a continué à agir pendant son traitement.

La veille de la mort de Boseman, il a dit à Derrick: “Mec, je suis au quatrième quart et j’ai besoin de toi pour me sortir du match.” À ce moment-là, Derrick, 54 ans, a changé ses prières. «Quand il m’a dit cela, j’ai changé ma prière de« Dieu le guérit, Dieu le sauve »en« Dieu, que ta volonté soit faite ». Et le lendemain, il est décédé », a-t-il déclaré au New York Times.

Boseman a grandi à Anderson, en Caroline du Sud, et est maintenant connu dans le monde entier sous le nom de T’Challa dans Black Panther, Jackie Robinson dans 42 et James Brown dans Get on Up. Pour ses frères aînés, il était Chad. “J’ai essayé de me souvenir de Chad et non de Chadwick”, a déclaré Kevin, 48 ans, au Times. “Et il y a juste eu beaucoup de Chadwick dans l’air.” Kevin, qui a également travaillé comme écrivain, danseur et acteur, a déclaré que la famille avait compris qu’elle avait besoin de “commencer à partager” Boseman avec le monde lorsque Boseman est devenu une célébrité, mais Kevin “s’est toujours efforcé” de traiter Boseman comme son petit frère.

Même à un jeune âge, la famille Boseman savait que Boseman était “doué”, a déclaré Derrick. «C’est probablement la personne la plus douée que j’aie jamais rencontrée», a-t-il déclaré. Lorsque Boseman a déménagé à New York pour commencer sa propre carrière artistique, il est resté avec Kevin, qui vivait déjà à Brooklyn. Mais Kevin a dit au Times qu’il savait que Boseman devait se faire une star par lui-même, et il l’a fait. “Il a toujours fait de son mieux”, a déclaré Kevin. “Son meilleur était incroyable.”

Le dernier film réalisé par Boseman avant sa mort était une adaptation de Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson, que Netflix sortira le 18 décembre. Il a également joué dans Da 5 Bloods de Spike Lee, qui a frappé Netflix plus tôt cette année. Ses performances en tant que Black Panther dans Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame sont toutes diffusées sur Disney +. Le mois dernier, Disney a dévoilé une peinture murale hommage à Boseman dans le Downtown Disney District du Disneyland Resort.