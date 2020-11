Les funérailles d’Andrea Legarreta sont prêtes? ils disent qu’ils ont tout prêt | Instagram

En raison de la nouvelle soudaine que Magda Rodriguez, productrice du programme Hoy et responsable de Andrea Legarreta a perdu la vie, le chauffeur a décidé de partager quelque chose qui a peut-être été surprenant pour beaucoup et c’est que la femme d’affaires a déclaré qu’elle avait déjà planifié ses funérailles selon certaines déclarations qu’ils ont faites.

Le 1er novembre, le monde du divertissement a reçu des nouvelles choquantes et soudaines, et c’est que la productrice et aussi l’actrice Magda Rodríguez ont perdu la vie de manière inattendue, cela a provoqué un grand choc chez tous ceux qui l’ont traitée tout au long de sa carrière vie ou qu’il a également eu l’occasion d’en savoir un peu plus sur les projets auxquels il a participé, qui pour la plupart sont devenus des succès.

De toute évidence, les personnes les plus touchées après l’annonce de son départ étaient sa fille Andrea Escalona et sa propre sœur Andrea Rodríguez, qui la remplaceront en tant que productrice dans le Programme aujourd’hui, des nouvelles qui sont propres Andrea Legarreta partagé avec les médias.

Cette année 2020 a apporté de grandes personnalités du divertissement et du divertissement non seulement mexicains mais aussi des personnalités internationales, chaque fois qu’un scoop de ce type est partagé, nous sommes plongés dans une grande tristesse.

Pour certaines personnes peut-être parler du départ d’un être cher ou peut-être penser au nôtre, c’est quelque chose d’assez compliqué, mais pour le chauffeur, la femme d’affaires et aussi l’actrice Andrea Legarreta C’était assez facile et pratique pour elle, puisqu’elle a déjà planifié ce qu’elle veut se passer si elle échoue.

Cette idée est née parce qu’Andrea Escalona a commenté qu’elle n’avait pas parlé avec sa mère d’un possible départ, elle a même assuré qu’elle ne savait pas qu’elle était malade donc la surprise et peut-être, le fort désespoir de ne pas savoir quoi faire dans ce une situation si soudaine, ils ont fouillé dans le conducteur et leurs collègues et amis se sont reflétés en elle.

Contrairement à votre partenaire de conduite Andrea Legarreta Il a commenté qu’il avait déjà parlé avec sa famille et qu’il avait même préparé son testament selon le portail Heraldo, il a été commenté que la femme d’Erik Rubín avait peut-être déjà fait des plans funéraires, le portail a également ajouté que le chauffeur avait parlé avec ses filles et leur a souligné que loin de se soucier d’elle, qu’elle voulait précisément qu’elles se soucient de vivre pleinement et joyeusement, elle leur a même donné des indications précises sur ce qu’elle veut pour ses funérailles.

Legarreta a apparemment mentionné qu’il aimerait que ses filles s’habillent en blanc et chantent l’une de leurs chansons préférées que vous êtes du groupe One Republic, ce single s’intitule “I Live”, il leur a également demandé de ne pas être triste, mais plutôt de danser et Ils chanteront leur chanson préférée, qui parle d’une personne qui a vécu pleinement sa vie dans les bons et les mauvais moments.

Andrea Legarreta Il est devenu l’une des célébrités les plus appréciées de tout le Mexique, notamment pour sa participation à l’émission matinale dans laquelle il conduit depuis environ 20 ans.

On pourrait dire qu’elle est l’une des rares actrices à ne pas avoir été impliquée dans la controverse, au contraire, c’est toujours une femme assez souriante, gaie et amicale qui n’aime pas avoir de problèmes avec qui que ce soit, pour cette raison, elle est bien aimée et respecté par tous ses fans, collègues, famille et amis.

Il est important que ces types de sujets soient discutés avec la famille car un jour on va bien mais instantanément on peut les rater, même si c’est douloureux, on pense que c’est un sujet qui devrait être vu à un moment de notre vie.

