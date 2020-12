Les funérailles de Joselyn Cano, de sa famille et de ses fans sont plus que tristes | INSTAGRAM

La nouvelle inattendue et malheureuse que Joselyn Cano a perdu la vie est allée sur tout Internet et bien plus encore à sa famille et à ses fans qui le trouvent plus que triste après avoir assisté aux adieux officiels de la belle jeune mannequin américaine avec des parents mexicains.

Malheureusement Nous aborderons l’événement au cours duquel il a reçu les adieux officiels: ses funérailles, auxquelles certains de ses proches étaient présents et nous avons pu voir la belle mannequin se reposer dans son cercueil avec certaines de ses photographies présentes sur les écrans et une compagnie avec Elle, bien sûr, la salle pleine de fleurs et de très beaux arrangements avec lesquels elle a été virée avec honneur.

Étant la fille de parents mexicains, la présence d’un père catholique est nécessaire pour faire la messe d’adieu, au cours de laquelle le prêtre a essayé de réconforter les parents qui étaient présents et surtout de faire le reflet du plus profond, dans le qui soulignait que Joselyn Cano était un belle femme et cela brille maintenant nos cœurs et du ciel.

Comme nous le savons, Joselyn Cano était un très partagé qu’il aimait garder les internautes choyés et heureux de voir ses photographies, et qu’il travaillait très dur pour pouvoir soutenir sa fille, pour profiter des rêves et des objectifs qu’il avait toujours eu, depuis qu’il les avait atteints.

Cependant, il est assez triste de savoir qu’elle ne pourra pas continuer avec cette belle carrière et avec le grand divertissement qu’elle a procuré, puisqu’elle a quitté son entreprise et tous ceux qui l’aimaient pour se reposer.

Repose en paix Joselyn Cano l’une des mannequins préférées d’Internet des plus belles et surtout l’une des filles au beau cœur qui ne voulait rester qu’à 100% pour ses fidèles followers.

Peu de ses fans connaissent encore la nouvelle, cependant, ceux qui apprennent à la connaître ressentent un immense vide car la jeune femme nous a accompagnés au fil des ans et avec son évolution, nous avons pu voir comment elle se sentait de mieux en mieux avec elle-même. .

En ce moment, la nouvelle est partagée par tous les sites, donc tout le monde le saura sûrement et cet enterrement était un adieu qui est resté dans l’histoire de YouTube.

Si vous avez beaucoup aimé la jeune mannequin, nous vous recommandons de regarder la vidéo complète, car c’était vraiment un moment de réflexion de qualité dans lequel on se souvient d’elle et surtout comme un signe d’affection, de respect et d’adieu.

C’est hier soir, 16 décembre, que les internautes ont secoué Twitter avec la nouvelle et bien que certains la traitent encore comme une hypothèse, la journaliste Nelssie Carrillo et même Google et Wikipédia ont déjà obtenu le départ de la star d’Instagram.

Selon la carte Google, la belle Joselyn Cano est née le 14 mars 1991 à Anaheim, Californie, États-Unis et a perdu la vie le 7 décembre 2020; le modèle était également connu sous le nom de Josey Cano et “The Mexican Kim Kardashian”.

La dernière publication de la belle jeune femme date du 7 décembre, date à laquelle elle a perdu la vie. Sur la photo, vous pouvez la voir pleine de vie et la plus coquette dans une tenue originale à imprimé animalier et dans le confort de sa chambre.