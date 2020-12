UNE

couple qui a remporté le jackpot de l’EuroMillions a donné plus de la moitié de sa victoire de près de 115 millions de livres sterling à ses proches, à une association caritative et à ceux qui en ont besoin pendant la pandémie de coronavirus.

Frances et Patrick Connolly avaient déclaré que leur première priorité était une liste d’environ 50 amis et famille avec qui partager leur chance après leur grande victoire le jour de l’an 2019.

Près de deux ans plus tard, ils ont étendu leur générosité à environ 60 millions de livres sterling, ce que l’opérateur de la loterie nationale, Camelot, a déclaré être l’un des plus gros cadeaux jamais offerts.

Bien à l’écart du style de vie stéréotypé du champagne auquel on pourrait s’attendre des gagnants du jackpot, le couple a créé deux fondations caritatives: le Kathleen Graham Trust en Irlande du Nord, d’où ils sont tous deux originaires, et le PFC Trust dans le comté de Durham, où ils sont maintenant vivre.

Leurs bonnes actions ont inclus l’achat de 1000 cadeaux pour les patients qui seront à l’hôpital le jour de Noël et la distribution de centaines de comprimés aux personnes qui se sont retrouvées isolées pendant le verrouillage du coronavirus.

(Frances Connolly, qui a remporté le jackpot de 115 millions de livres sterling le jour de l’an 2019 / PA)

Mme Connolly est originaire de Glebe dans le comté de Tyrone et l’homme d’affaires M. Connolly est de Belfast. Ils ont trois filles et trois petits-enfants.

Décrivant les deux dernières années, Mme Connolly a déclaré que cela avait été “un tourbillon absolument maniaque et une balade totale et totale du début à la fin”.

Le couple discret, qui vivait à Moira, Co Down, au moment de leur victoire en ligne “lucky dip”, a raconté comment ils avaient célébré avec un câlin et une tasse de thé, et a juré de ne pas faire partie de la “jet set”.

Mme Connolly a déclaré qu’elle souhaitait s’exprimer maintenant à la fin de 2020 pour aider à attirer l’attention sur le bon travail accompli par tant de personnes pour la charité pendant la pandémie.

Elle a dit: “Les gens doivent être célébrés. Pas moi, pas par un effort d’imagination, mais en parlant, je pourrais attirer l’attention sur le fait qu’en fait, nous sommes une nation de héros, ici.”

Vivant maintenant dans un bungalow de cinq chambres dans le comté de Durham – bien que situé dans un terrain de cinq acres, avec un court de tennis et une piscine – Mme Connolly, 54 ans, a déclaré avoir refusé les options de déménagement dans un château, ainsi qu’un 15 -lit majestueuse maison qui est venu avec un village.

Ils ont également choisi de ne pas voyager en première classe en Nouvelle-Zélande pour rendre visite à leur fille, affirmant qu’ils auraient pu aider un jeune couple à rembourser une hypothèque avec le prix du billet – optant plutôt pour le confort de la classe affaires.

Mme Connolly a déclaré: “Patrick a plaisanté pendant des années en disant que si jamais nous gagnions à la loterie, il emporterait mon téléphone portable et ne me laisserait plus jamais utiliser l’ordinateur parce que je donnerais le lot. Mais j’ai pris une vraie joie de aider les autres. “

Elle vient de s’offrir une toute nouvelle voiture – une E-Pace Jaguar – après des années de conduite de modèles d’occasion, et uniquement parce qu’elle n’a pas pu trouver de véhicule électrique d’occasion.

“Nous n’avons pas besoin de supercars, et je suis si fière que nos filles conduisent également des voitures d’occasion. C’est quelque chose qui fait le travail, et il n’y a pas besoin d’être flash”, dit-elle.

En plus de diriger les deux associations caritatives, Mme Connolly, retraitée d’une carrière dans l’éducation, aide son mari qui possède plusieurs usines de fabrication de plastiques.

Lorsqu’on lui a demandé si le joueur de 56 ans n’était pas tenté de prendre sa retraite après la victoire, Mme Connolly a déclaré: “Il veut que les gens continuent de travailler. Nous sommes trop jeunes pour le faire.”

Sur leur liste de famille et d’amis à aider figuraient leurs filles, les trois sœurs et deux frères de Mme Connolly et les trois sœurs de M. Connolly.

Ils ont également donné de l’argent à toutes leurs nièces et neveux pour acheter leur propre maison.

Loin de s’occuper de leurs proches, le couple est passé à l’action lorsque la pandémie a frappé, aidant avec les fournitures indispensables d’équipements de protection individuelle (EPI).

Mme Connolly a acheté de nouvelles machines pour un groupe de couture en Irlande du Nord lorsqu’elle a appris qu’ils fabriquaient des EPI pour les agents de santé sur la ligne de front de Covid-19.

Pendant ce temps, M. Connolly a organisé des fournitures pour une organisation caritative qui utilisait des imprimantes 3D pour fabriquer des visières.

Une remarque fortuite de leur jardinier sur le fait que les résidents des foyers de soins sortaient de l’hôpital sans vêtements et articles de toilette frais – parce que les familles n’étaient pas autorisées à apporter des choses de la maison – a conduit Mme Connolly à commander des centaines de pyjamas et de robes de nuit en ligne, ainsi que des articles de base. comme le dentifrice et les shampooings.

De retour chez lui en Irlande du Nord pendant la pandémie, le couple a financé des livraisons de repas chauds, des bons de remerciement de 50 £ pour 150 travailleurs de première ligne, fourni des ordinateurs portables à des élèves vulnérables du secondaire pour l’apprentissage à distance, contribué à un service d’amitié pour ceux qui vivent seuls et aidé avec un pique-nique d’ours en peluche pour 400 familles.

Dans le but d’apporter la joie de Noël aux patients de Hartlepool, le couple a acheté et aidé à emballer des cadeaux pour les personnes qui seront à l’hôpital pendant la saison des fêtes, et ils prévoient de faire de même pour l’Irlande du Nord.

Ils ont à ce jour reçu plus de 300 cartes de remerciement de personnes ayant bénéficié de leur générosité, qui sont conservées dans un classeur chez elles.

Elle a déclaré: “Il y a des cartes d’un jeune de 14 ans et d’un de 85 ans qui ont tous deux reçu des comprimés pour rester en contact pendant le verrouillage. Chacune des cartes est un rappel de la puissance de la loterie et de la façon dont elle a changé non seulement nos vies – mais aussi les autres. ”