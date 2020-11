T

Les échanges de vaccins qui ont conduit au remarquable rallye boursier de cette semaine ont été partiellement dénoués mercredi alors que les investisseurs sont revenus à la tendance pandémique des dernières semaines.

Les actions des gagnants du lock-out, notamment Ocado et B&M European Value Retail, ont progressé de 2% dans l’indice FTSE 100, après avoir été sous pression après la percée de Pfizer dans le domaine des vaccins.

Le conseil des abatteurs avait un look familier, le géant de la restauration Compass abandonnant les gains récents après une baisse de 55,5p à 1389p et InterContinental Hotels en baisse de 154p à 4473p.

Scottish Mortgage Investment Trust, coté au FTSE 100, qui inclut Tesla et Alibaba de Chine parmi ses avoirs axés sur la technologie, a également augmenté de 14 pence à 1026 pence, car il a montré peu d’impact des dernières attaques sur les actions Internet asiatiques pendant la nuit.

Plus de 250 milliards de dollars ont été effacés de la valeur des géants technologiques chinois au cours des deux derniers jours après que les dernières mesures prises par Pékin pour freiner l’influence des puissantes sociétés Internet du pays aient aggravé la récente rotation mondiale des actions technologiques.

L’ambiance à Londres était plus détendue puisque l’indice FTSE 100 a ajouté 17,84 points supplémentaires à 6321,33. Il y a une semaine, le haut vol était proche de 5 900.

L’indice FTSE 250 de deuxième niveau a augmenté de 49,34 points à 19058,00, malgré une baisse de 25p à 731p pour le propriétaire de bureaux londoniens Workspace.

La fiducie de placement immobilier a fait état d’une baisse d’occupation de près de 8% à 85,5% dans ses résultats semestriels et a déclaré qu’elle s’attend à de nouvelles pressions au cours du second semestre. La société, qui possède et gère 4 millions de pieds carrés d’espace commercial à Londres, a souligné qu’elle disposait d’un bilan solide et d’une flexibilité pour s’adapter à l’évolution des besoins des clients.

En conservant la recommandation de réduction du courtier, les analystes de Peel Hunt ont noté que Workspace avait signalé des baisses plus importantes que de nombreux pairs du bureau de Londres de la société.

Les actions de Great Portland Estates ont évolué dans la direction opposée, augmentant de 17p à 715p dans l’indice FTSE 250, après avoir enregistré une baisse de 175,1 millions de livres sterling de la valeur de son patrimoine.

Il a subi une baisse de 18% de son pôle immobilier commercial, mais la performance des bureaux a été plus résistante après une baisse de 2,4%. Le PDG Toby Courtauld a également reçu une note d’encouragement lorsqu’il a annoncé que 6,8 millions de livres de location, principalement dans ses bureaux, étaient proposés, et 30 millions de livres supplémentaires de négociations pour l’espace en cours.

Des investisseurs, dont Dame Ann Gloag, cofondatrice de Stagecoach, investissent 3,2 millions de livres sterling dans BrandShield, une société de protection contre la fraude numérique à la recherche d’une liste AIM. Selon les analystes, le marché de la cyber-intelligence vaut des milliards et ne fait que croître – les clients de Brand-Shield incluent New Balance et Levi Strauss.

La cotation AIM, qui devrait avoir lieu le 1er décembre, intervient via une prise de contrôle inversée de Two Shields Investments. Le PDG Yoav Keren a déclaré: «La crise des coronavirus a atteint sa majorité pour les escrocs en ligne et les escrocs. De plus en plus d’entreprises prennent conscience des dangers des escroqueries et des menaces en ligne. »