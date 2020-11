La Children’s Society a déclaré que les étudiants de certains des principaux établissements d’enseignement du pays étaient victimes du commerce d’un milliard de livres sterling par an pour le transport de drogues de villes telles que Londres vers les petits comtés.

James Simmonds-Read, le directeur national de la prévention de l’organisme de bienfaisance, a déclaré que souvent les jeunes se voyaient promettre «de l’argent facile» pour agir en tant que coursiers. Mais lorsque les revenus chutent soudainement, certains subissent des abus sexuels «horribles» filmés sur des mobiles pour les contraindre et les contrôler à commettre d’autres crimes.

Un rapport récent de la mairie a identifié 3 290 personnes exploitées pour transporter de la drogue de Londres vers 41 petites villes.

Les chercheurs affirment qu’un tiers des jeunes de 18 à 24 ans ont perdu leur emploi ou ont été absents de la pandémie, ce qui pourrait en pousser certains à se rapprocher du commerce de la drogue pour générer des revenus.

M. Simmonds-Read a déclaré au Standard qu’il y avait eu «une énorme augmentation» du nombre de jeunes soignés pendant le confinement.

Il a déclaré: «Une proportion beaucoup plus élevée de familles recherchent un soutien en raison de la pauvreté dans laquelle elles se trouvent. Nous avons de réelles inquiétudes lorsque le programme de congés prend fin, cela ne fera qu’empirer. Nous savons que les limites du comté affectent les enfants de tous horizons. Les enfants de la classe moyenne et ceux issus de milieux riches sont absolument ciblés pour déplacer et distribuer de la drogue.

«Parfois, ce transport peut se faire à l’intérieur de leur propre corps. Nous travaillons avec des universités de haut niveau auxquelles des étudiants en grande partie riches iraient. »

La campagne Look Closer de la Children’s Society veut que le gouvernement définisse l’exploitation criminelle des enfants dans la loi et adopte une nouvelle stratégie nationale pour s’attaquer au problème. Il dit qu’il y a une loterie du code postal pour identifier et soutenir les jeunes.

M. Simmonds-Read a ajouté: «Certains de ces étudiants sont forcés de participer à des situations de sexe en groupe avec le traumatisme qui en résulte. Il s’agit d’avoir une emprise sur eux, soit en les violant, soit en utilisant la bravade pour les pousser à avoir des relations sexuelles quand ils ne le veulent pas.

«Ils filmeront les abus sexuels et c’est un autre outil qui peut être utilisé comme chantage pour commettre des actes.»

Les gangs de comté ont adapté leur modèle commercial pendant le verrouillage en obligeant les adolescents à se faire passer pour des travailleurs clés pour échapper à la police. L’organisme de bienfaisance appelle le personnel des trains, les postiers, les plombiers, les chauffeurs de taxi et de livraison à rechercher les signes d’abus.