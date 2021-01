g

Les examens CSE et A-Level ne se dérouleront pas «comme d’habitude» cet été, a averti Boris Johnson, alors qu’il imposait le troisième lock-out national de l’Angleterre.

Dans un discours télévisé à la nation lundi soir, le Premier ministre a confirmé que toutes les écoles primaires, secondaires et collèges devraient fermer presque tous les élèves à partir de mardi.

Ils resteront ouverts exclusivement aux étudiants vulnérables et aux enfants des travailleurs clés jusqu’à la fin du semestre de février, tous les autres enseignements devant se déplacer en ligne.

Les étudiants universitaires ne seront pas autorisés à retourner dans leurs établissements.

M. Johnson a déclaré que cette décision signifiait qu’il n’était «pas possible ou équitable que tous les examens aient lieu cet été, comme d’habitude».

Il a déclaré que le secrétaire à l’éducation, Gavin Williamson, travaillera avec le régulateur Ofqual pour mettre en place des «arrangements alternatifs».

Le Premier ministre a ajouté: «Nous fournirons un soutien supplémentaire pour nous assurer que les élèves ayant droit à des repas scolaires gratuits continueront de les recevoir pendant que les écoles sont fermées, et nous distribuerons plus d’appareils pour soutenir l’enseignement à distance.»

M. Johnson a déclaré que les parents «peuvent raisonnablement se demander pourquoi» les décisions concernant les écoles n’ont pas été prises «plus tôt».

«La réponse est simplement que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder les écoles ouvertes parce que nous savons à quel point chaque jour dans l’éducation est important pour les chances des enfants dans la vie», a-t-il expliqué.

«Et je tiens à souligner que le problème n’est pas que les écoles ne sont pas sûres pour les enfants. Il est encore très peu probable que les enfants soient gravement touchés, même par la nouvelle variante de Covid.

«Le problème est que les écoles peuvent néanmoins agir comme des vecteurs de transmission, provoquant la propagation du virus entre les ménages.»

Un syndicat de chefs d’établissement a réagi à cette décision en mettant l’accent sur l’incertitude entourant les examens GCSE et A-level.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré: «Nous sommes soulagés que le gouvernement ait finalement cédé à l’inévitable et accepté de déplacer les écoles et les collèges vers l’enseignement à distance en réponse aux taux alarmants d’infection à Covid.»

Mais il a ajouté: «Cette décision soulève clairement une question sur les GCSE, les A-levels et d’autres examens qui doivent avoir lieu cet été.

«Ce nouveau verrouillage va perturber les apprenants qui ont déjà été considérablement perturbés. Les écoles et les collèges sont très préoccupés par la manière dont les examens peuvent être rendus équitables dans ces circonstances.

«Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement et l’organisme de réglementation des examens Ofqual pour rendre ce processus aussi équitable que possible.»