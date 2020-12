C

oastguards ont averti les membres du public de se tenir à distance des corps de baleines qui sont mortes après s’être échouées sur la côte de l’East Yorkshire.

Des équipes de Hornsea et Withernsea ont mené des patrouilles de sécurité tout au long du jour de Noël et du lendemain de Noël pour donner des conseils de sécurité aux personnes sur les risques pour la santé de toucher et de grimper sur les animaux décédés.

Dix cachalots sont morts après s’être échoués sur la plage entre Tunstall et Withernsea le matin de Noël.

Samedi, les garde-côtes de Hornsea ont déclaré que les corps de certaines des baleines avaient maintenant été emportés en mer.

Dans un message sur les réseaux sociaux, les garde-côtes ont déclaré: «Des équipes de Hornsea et de SM Coastguard Withernsea ont fourni des patrouilles de sécurité le jour de Noël et le lendemain de Noël en réponse à l’échouement massif de plusieurs cachalots la veille de Noël entre Tunstall et Withernsea.

«Les garde-côtes ont fourni des conseils de sécurité aux membres du public et obtenu des informations clés pour d’autres organisations impliquées dans l’enquête sur la cause de l’échouement.

«Soyez prudent le long des falaises, soyez conscient des heures de marée en essayant de prendre des photos et du risque de toucher et de vous rapprocher des baleines décédées.

«Un certain nombre d’entre eux ont naturellement été emportés par la mer au cours des dernières marées.

«Soyez conscient des risques pour la santé, car ils commencent maintenant à se décomposer, où des bactéries, des liquides nocifs et d’autres dangers pour la santé associés seront présents.

«N’essayez pas de grimper dessus et d’écouter les conseils des garde-côtes.

«C’est pour votre sécurité.»

Le British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) a été appelé, avec les garde-côtes et la police, après que des gens ont remarqué certains des énormes animaux sur la plage jeudi matin.

Ils ont confirmé plus tard que 10 des baleines étaient mortes.

Une porte-parole du BDMLR a déclaré que la mer du Nord était un environnement difficile pour les cachalots car les eaux peu profondes ne contenaient que peu de calamars des eaux profondes dont ils se nourrissaient habituellement et qu’ils survivaient rarement aux échouages ​​sur les plages en raison de leur taille.

Elle a déclaré que les photographies des animaux, qui seraient un groupe de jeunes mâles, seraient partagées avec le programme d’enquête sur les échouages ​​de cétacés, UK Strandings et qu’il incombait désormais au conseil et aux propriétaires de plage de planifier ce qui est arrivé aux corps.

en relation

PA Media a contribué à cet article