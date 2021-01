C

les vaccinations ovides destinées à protéger les personnes vulnérables et les agents de santé sont allées à des personnes non éligibles en raison d’une faille informatique, révèle aujourd’hui une enquête du Evening Standard.

Les personnes qui ne sont pas encore éligibles au vaccin Covid ont réussi à sauter la file d’attente en s’inscrivant via des liens partagés sur WhatsApp et les réseaux sociaux.

Les liens font partie du système de réservation en ligne de Swiftqueue qui est utilisé par certaines fiducies du NHS pour coordonner les rendez-vous de vaccins pour le personnel.

Le Standard a vu des preuves que des personnes qui ne font pas partie du personnel ou sur la liste des vaccins prioritaires ont réussi à utiliser le portail pour sécuriser les jabs Covid dans l’est de Londres et dans certaines parties du nord.

Cela vient après un lien destiné au personnel de l’East London NHS Foundation Trust [ELFT] a été partagée en dehors de la communauté de la fiducie pour la santé mentale.

Il est entendu que l’ELFT est conscient du problème et que les gens se voient maintenant demander une pièce d’identité lorsqu’ils viennent pour un coup.

Le site Web permettait à toute personne de réserver un vaccin à partir de 18 ans et indépendamment de son admissibilité.

Hier soir, le Standard a pu utiliser le lien pour prendre rendez-vous mercredi à 09h50 avec le jab de suivi prévu à la même heure le 5 avril au centre de vaccination de Westfield à Stratford.

La réservation a pris moins de cinq minutes avec le nom, le code postal, le numéro NHS ainsi qu’une liste de contrôle des informations de base sur la santé.



Centre de vaccination Covid-19 à Westfield, Stratford.



Les rendez-vous ont été confirmés presque immédiatement après que le formulaire en ligne ait été rempli.

Notre enquêteur a annulé les rendez-vous après la réservation pour s’assurer que personne n’était privé d’un coup et qu’il y avait un certain nombre de rendez-vous gratuits encore disponibles tout au long de la journée.

Il y a également eu des rapports de personnes, qui ne sont pas encore éligibles, essayant d’utiliser des portails similaires pour s’inscrire à des jabs dans tout le pays, notamment dans le Nottinghamshire et Chesterfield.

S’adressant à la file d’attente qui saute mercredi soir, Swiftqueue, qui est responsable de la planification des rendez-vous pour la vaccination, a averti quiconque le ferait: «vous perdrez un temps précieux au personnel de santé et vous ne serez pas vacciné.»

Le PDG Brendan Casey a déclaré: «Quiconque réserve pour obtenir le vaccin frauduleusement sera refusé – point final. Certaines personnes ont utilisé des liens partagés avec eux pour essayer d’obtenir à tort le vaccin Covid. S’ils réservent et se rendent à la clinique pour essayer de sauter la file d’attente, ils n’ont pas de preuve d’éligibilité et ils seront refusés.

Il a ajouté: «L’approche actuelle du NHS donne la priorité aux personnes âgées et aux personnes en première ligne, aux travailleurs de la santé et des services sociaux et aux cliniquement vulnérables d’être vaccinés en premier. Si vous obtenez un rendez-vous, veuillez l’utiliser. Si vous êtes éligible et recevez une invitation, veuillez prendre rendez-vous.

“Si vous recevez une invitation par un lien partagé de manière malhonnête à prendre un rendez-vous, je vous demande de ne pas le faire – car vous perdrez un temps précieux au personnel soignant et vous ne serez pas vacciné. Vous devez être éligible pour être vacciné recevoir le vaccin ».

La députée de Walthamstow, Stella Creasy, a qualifié les gens de pouvoir sauter la file d’attente comme «extrêmement inquiétants».

Elle a déclaré: «Ces histoires de personnes trouvant des failles dans la technologie pour réserver un vaccin et contournant ainsi le processus pour donner la priorité à ceux qui sont les plus vulnérables ou se présenter aux spécifications dans les centres de vaccination pour voir si elles peuvent intervenir sont extrêmement inquiétantes, d’autant plus se vantant maintenant sur les médias sociaux, cela fonctionne.

«J’exhorte les gens à ne pas emboîter le pas et à utiliser ces liens ou à essayer de se frayer un chemin dans les centres de vaccination ou d’essayer de trouver des échappatoires et de saper ainsi le travail acharné accompli par tant de personnes pour distribuer le vaccin à ceux qui sont le plus à risque. nuire.”

Le député de Chesterfield Toby Perkins a déclaré au Standard qu’il avait découvert que des personnes non éligibles utilisaient un lien Swiftqueue local pour obtenir le jab.

Il a déclaré: «La première fois que j’en ai entendu parler, c’était lundi soir, lorsque j’ai reçu un message disant qu’il y avait un lien URL qui circulait qui vous permettait d’obtenir un vaccin Covid et que des gens qui n’y avaient pas droit.

«Je suis donc allé sur ce lien et j’ai réservé moi-même et cela m’a donné un rendez-vous à 50 ans – cela ne m’a pas demandé si j’étais un travailleur clé. Cela m’a permis de réserver sans mon numéro NHS et cela m’a juste donné un rendez-vous demain à 10h10.

«Évidemment, après avoir fait cela, je l’ai annulé – je ne voudrais pas vraiment prendre le rendez-vous de quelqu’un. Je suis allé parler au réseau de soins primaires hier et ils en sont très conscients et ils m’ont dit que ne vous inquiétez pas, nous défions quiconque vient ici et quiconque se présente et ne peut pas vérifier qu’il est un travailleur clé le sera détourné.

Mais M. Perkins a déclaré qu’il connaissait quelqu’un au milieu de la cinquantaine qui ne figurait sur aucune liste mais qui avait utilisé le portail pour obtenir un rendez-vous et qui avait reçu un vaccin.



The Standard a pu réserver un vaccin via le lien



Il a ajouté: «Je soupçonne que bon nombre des rendez-vous qu’ils ont pour ce week-end seront des personnes qui ne sont pas des travailleurs de première ligne.»

Il a déclaré que le système devait être robuste, ajoutant: «Il est clair que les problèmes de démarrage précoce signifient qu’il n’a pas été [robust] et les gens qui n’ont pas eu le droit d’en obtenir un en ont obtenu un.

«Je suis ravi d’apprendre que des mesures sont prises et je vais les surveiller très attentivement, car les gens ne devraient vraiment pas sauter la file d’attente.»

Un utilisateur des médias sociaux, qui a indiqué qu’il avait reçu un coup, a écrit: «Coupable comme accusé! Personne n’a demandé l’identité du NHS. Nous n’avons pas été rejetés.

Un autre a écrit: «Ma belle-mère 84 a fait annuler la sienne sur place. Elle doit maintenant parcourir 50 miles, elle souffre de démence et nous nous protégeons. Ma mère diabétique de 83 ans n’a pas encore entendu parler de la sienne. Mais les gens de sa région utilisent Swiftqueue pour réserver quel que soit leur âge. »

Un autre a écrit: «Peut-être que quelqu’un pourrait m’expliquer cela. Des millions de personnes âgées attendent patiemment le vaccin. Pourquoi des centaines de personnes sautent-elles immoralement dans le processus en se connectant au portail Swiftqueue Nottinghamshire, sans lettres ni références? »

Un porte-parole du East London NHS Foundation Trust a déclaré: «Les personnes assistant à des rendez-vous au Westfield Vaccination Centre seront invitées à fournir la preuve qu’elles ont été personnellement invitées à se faire vacciner et qu’elles appartiennent à l’une de ces cohortes prioritaires, afin de garantir que personne actuellement inéligible pour le vaccin le reçoit en raison d’une fausse déclaration en ligne. “

Il est entendu que des garanties similaires sont prises dans d’autres domaines.

Un porte-parole de Swiftqueue, qui a jusqu’à présent réservé près de 600000 vaccinations, a déclaré: “Il a récemment été porté à l’attention de la société qu’un petit nombre de cliniques ont partagé le lien de la file d’attente avec des personnes qui ne sont pas les destinataires prévus, ce qui a entraîné un petit nombre de personnes essayant d’accéder frauduleusement aux vaccins Covid.

«Le système de mise en file d’attente en ligne est conçu pour être rapide et facile à utiliser. Une fois qu’un receveur éligible du vaccin est invité à réserver son rendez-vous pour le vaccin par le NHS ou son médecin généraliste, il se connecte et utilise le logiciel Swiftqueue pour réserver une heure appropriée en utilisant le lien vers le service qu’ils ont reçu.

“Dans le cadre des termes et conditions du service, lorsqu’ils arrivent à l’heure qui leur est allouée, ils doivent présenter une preuve d’éligibilité et d’identité pour leur permettre de se faire vacciner. S’ils doivent être vaccinés, ils le seront. S’ils l’ont trompé essayé de sauter la file d’attente des vaccins, ils ne seront pas vaccinés et seront refusés.