Deux grands jurés dans le Breonna Taylor cas parlent à la caméra pour appeler le procureur général Daniel Cameron – qui, selon eux, les a trahis en ne leur donnant jamais la possibilité d’envisager des accusations de meurtre ou d’homicide involontaire coupable contre les agents.

Nouvelles de CBS ‘ Gayle King s’est entretenu avec les 2 jurés masculins – un noir et un blanc – qui ont dit à Gayle qu’ils voulaient rétablir les faits sur la caractérisation de leur pensée par Cameron.

Les points à retenir de leurs déclarations … le bureau du procureur général ne leur a présenté aucune accusation de meurtre, tentative de meurtre ou accusation d’homicide involontaire coupable – que les deux jurés croient qu’il aurait été approprié d’envisager, s’ils avaient eu la possibilité de le faire. . Les jurés précisent qu’après 20 heures de témoignage, ils pensaient que c’était là que l’affaire allait – des accusations de meurtre contre les flics – mais quand ils sont arrivés à la ligne d’arrivée … tout ce que l’équipe de Cameron avait pour eux était une accusation de mise en danger gratuite. .

Gayle demande si la salle a dit quelque chose à ce moment-là, alors que rien d’autre qu’une accusation mineure contre l’ancien Officier Hankison a été présenté – et les deux hommes disent oui, lui disant qu’il y avait du tollé et de la confusion. La réponse qu’ils disent avoir obtenue des procureurs … c’est tout ce qui resterait.

Il y a plus … les grands jurés disent qu’ils étaient énervés quand Daniel Cameron est monté sur le podium le jour où il a cassé leur décision et a déclaré aux médias que même s’il y avait 6 accusations d’homicide possibles en vertu de la loi du Kentucky … aucune d’entre elles ne s’appliquait à cette affaire car les agents étaient justifiés de riposter en légitime défense, et que le grand jury était d’accord.

Les hommes disent que cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité, ajoutant que la première fois qu’ils avaient entendu parler de 6 accusations d’homicide possibles, c’était à ce moment-là et là, lorsque Cameron a donné l’impression que c’était leur décision.

En parlant de la riposte sur Kenneth Walker – qui dit avoir tiré un coup de semonce, pensant que les flics étaient des intrus – les 2 grands jurés anonymes ici disent qu’ils trouvent son histoire crédible et qu’il y a trop d’incohérences avec les récits des officiers.

Le juré blanc dit que la nuit du raid était un gâchis complet de la part du LMPD – pas de leadership, pas de plan solide et pas d’organisation … juste une équipe hétéroclite qui l’a menée. Le juré noir l’exprime un peu plus franchement en ce qui concerne les conséquences – en disant à Gayle que l’état du Kentucky leur a couvert le cul et le cul de ces officiers, en disant: «ils l’ont dissimulé».

Une dernière chose … AG Cameron a récemment dit à un affilié de FOX que si les grands jurés voulaient réfléchir à plus d’accusations dans le moment, ils auraient pu – ne semble pas être le cas, cependant.