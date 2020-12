UNE

Un quart de million de personnes dans la banlieue nord de la plage de Sydney ont été condamnées à un verrouillage strict jusqu’à la veille de Noël pour aider à contenir un cluster de coronavirus, les autorités craignant qu’il ne se propage dans la ville la plus peuplée d’Australie.

Le gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) doit annoncer dimanche si de nouvelles restrictions seront imposées au reste de Sydney, qui abrite environ cinq millions de personnes.

“Je veux que cela soit clair, pour dire au grand Sydney, s’il vous plaît, s’il vous plaît, ne sortez pas ce soir ou les prochains jours à moins que vous n’ayez vraiment à le faire”, a déclaré la première ministre de NSW, Gladys Berejiklian, lors d’une conférence de presse.

L’épidémie s’élève désormais à 39 et deux autres cas sont toujours sous enquête. Ce chiffre était de cinq il y a seulement deux jours, mais les autorités ne connaissent pas l’origine du virus, qui, selon les tests génomiques, est une souche américaine.

L’Australie a évité le pire de la pandémie en raison des fermetures de frontières, des verrouillages, des tests généralisés et de la distanciation sociale. Il a enregistré un total d’environ 28 100 infections.

(

Les surfeurs se préparent à entrer dans l’eau à Manly Beach

/ .)

Jusqu’à cette semaine, le pays était resté plus de deux semaines sans transmission locale et avait levé la plupart des restrictions avant Noël. L’épidémie de Sydney a incité les États et les territoires à réimposer les restrictions aux frontières, envoyant des plans de voyage de vacances pour des milliers de personnes dans le chaos.

L’État d’Australie-Occidentale a annoncé samedi qu’il réimposerait une fermeture de frontière dure à partir de minuit et que d’autres États tels que Victoria pourraient faire de même si le cluster de Sydney se propage rapidement.

L’État insulaire de Tasmanie a imposé une quarantaine de 14 jours pour toutes les arrivées de Sydney, ce qui met en péril la course annuelle de yachts de Sydney à Hobart commençant le lendemain de Noël.

Le verrouillage de Sydney signifiera que les personnes de la zone désignée ne seront autorisées à quitter leur domicile que pour l’une des quatre raisons essentielles: faire l’épicerie, travailler, raisons de compassion, y compris un traitement médical d’urgence, ou rendre visite à un parent isolé.

Les médias locaux ont rapporté samedi des achats de panique dans certains supermarchés de la région, laissant les étagères vides. À la tombée de la nuit, les rues du bord de mer, qui grouillaient généralement de monde une semaine avant Noël, étaient étrangement désertes.

De nombreux restaurants, cafés et 14 hôtels de la région ont volontairement fermé ce week-end. Les principaux équipements publics de la région, tels que les piscines, les plages et les terrains de jeux, ont été fermés et les visiteurs interdits d’accès aux établissements de soins aux personnes âgées.

Les autorités ont identifié deux clubs sur la plage d’Avalon comme sites de transmission d’origine pour le cluster, mais ont émis plus de 30 sites de transmission secondaires potentiels, aussi loin que les plages de Bondi et Cronulla à l’est et au sud de la ville.

Après plus de 12 000 tests effectués vendredi, les gens ont fait la queue à Sydney pendant des heures samedi pour se faire tester et les gens se sont précipités dans les magasins pour s’approvisionner en denrées alimentaires.

«C’est la communauté qui réagit de la manière dont nous voulons qu’elle réagisse», a déclaré le chef médical adjoint australien Paul Kelly.