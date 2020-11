Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay ont lutté contre les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche, perdant 38-3. Le sextuple champion du Super Bowl a lancé trois interceptions et n’a pu gagner aucun terrain contre une défense étouffante. Cette perte a signifié que les Saints ont balayé les Buccaneers au cours de la saison 2020 et ont déclenché plusieurs conversations sur les réseaux sociaux.

Lorsque les fans de football ont regardé la bataille de la NFC South, ceux qui ont voté pour le président élu Joe Biden ont utilisé le jeu comme une occasion de plaisanter sur Brady. Ils ont proclamé que le quart-arrière était “dans les poubelles” après la perte annoncée par le président Donald Trump. Brady a déjà discuté de sa relation avec Trump, affirmant qu’ils jouaient au golf ensemble au début des années 2000 et étaient amis. Certes, Brady a également déclaré que “le soutien politique est très différent du soutien d’un ami”, mais cela n’a pas empêché les blagues de dimanche soir.

Tom Brady prend vraiment cette perte de Trump HARD, putain, son JEU ENTIER est jeté. – Jay Washington (@MrJayWashington) 9 novembre 2020

Nous appelons cela la taxe AB 😅 – Dominic Smith (@RealDomSmith) 9 novembre 2020

Lorsque Brady et les Buccaneers ont eu des difficultés aux heures de grande écoute, plusieurs personnes ont attribué les problèmes à Trump et si le quart-arrière le soutient. D’autres, cependant, ont adopté une approche différente. Ils ont déclaré que l’ancien receveur des Steelers de Pittsburgh, Antonio Brown, était le principal responsable de la perte et du manque de points. Ils ont fait référence au karma et à d’autres facteurs en jeu plus qu’à la politique.

Je veux dire, je m’attendais à ce qu’il soit bouleversé, mais je ne pensais pas que Tom Brady laisserait une défaite de Trump l’affecter sur le terrain. – Rob Herrick (@robherrick) 9 novembre 2020

Ouais mais il prend juste sa frustration sur nous – Joe-l 🪐 (@Breesoverrated) 9 novembre 2020

Il y avait certainement beaucoup de gens blâmant les luttes de Brady sur la perte rapportée de Trump. Ils ont dit que le quart-arrière était simplement “déprimé” par le résultat de l’élection. D’autres étaient d’accord avec ce sentiment et sont allés plus loin en disant: «F – si je savais que la perte de Trump aurait autant affecté Tom Brady, j’aurais voté pour le [motherf—er]. “

Tom Brady ne peut vraiment pas secouer que Trump L. pic.twitter.com/0HVcmXde7S – Le Dawgzilla (@TheDawgzilla) 9 novembre 2020

Personne n’a été plus touché par la perte des atouts que Tom Brady. – Obi-Wan Cannoli (@hellwigcopter) 9 novembre 2020

Le résultat annoncé des élections a affecté les gens de plusieurs manières. Certains se sont approvisionnés en munitions tandis que d’autres ont acheté du papier hygiénique, du riz et d’autres articles en rupture de stock au cours des premières étapes du COVID-19. Selon des gens sur Twitter, le résultat des élections a détruit la confiance de Brady sur le terrain de football. Ils ont exprimé l’opinion qu’il ne pouvait pas fonctionner correctement ou mener une équipe à la victoire pendant un match aux heures de grande écoute.

En regardant le point culminant de la nuit dernière, il était clair que Tom Brady jouait avec un cœur brisé. Peut-être cette perte de Trump. – Fili (@filimarquez) 9 novembre 2020

Tom Brady ne prend pas très bien la perte de Trump – steve (@ sschreiber13) 9 novembre 2020

Brady a eu du mal à produire contre la défense des Saints après la victoire projetée de Biden. Il a lancé trois interceptions et n’a pas réussi à diriger un touché pendant le match. De nombreux fans et commentateurs de football ont décidé qu’il n’y avait qu’une seule explication à ses difficultés. Ils ont proclamé que Brady avait soutenu Trump et était tout simplement navré par le résultat annoncé des élections.

Je pense que Tom Brady est le seul partisan de Trump à l’avoir posté cette semaine – Handsome Pete (@ SnapTiger7) 9 novembre 2020

Bucs: «J’AI GAGNÉ CE JEU! PAR BEAUCOUP! “ – CJ (@atcjwest) 9 novembre 2020

Plusieurs discussions sur la politique ont eu lieu lors de l’inclinaison des Saints-Bucs dimanche, Rich Eisen en a lancé plusieurs avec une blague. Les gens ont répondu à l’animateur du Rich Eisen Show et l’ont critiqué ou ont ajouté leurs propres blagues à la conversation. Une personne a même fait référence au vote par correspondance en parlant de désordre sur Brady et sa performance lors d’un match de football aux heures de grande écoute qui aura un impact direct sur la course aux séries éliminatoires.

Pauvre Tom Brady. Le premier Trump perd. Et maintenant il perd contre un QB encore plus trompeur – Jawn Gonzalez (@JohnGonzalez) 9 novembre 2020

Laissez Brees en dehors. – Sean (@FlamaBlancaCLE) 9 novembre 2020

Certains fans de la NFL et membres des médias ont critiqué la performance de Brady et critiqué son opinion politique. Ils ont déclaré que la perte de Trump était directement responsable du fait que Brady a lancé trois interceptions contre l’équipe rivale de NFC South. D’autres sont allés plus loin et ont fait des commentaires similaires sur le starter des Saints, Drew Brees, affirmant qu’il soutenait également Trump. Ceux qui ont discuté de Brees ont reçu une réaction considérable de la part des supporters de l’équipe de la Nouvelle-Orléans.

Brady ne regardait pas les receveurs, il cherchait plutôt les bulletins manquants de Trump. – Joe Ramos (@Therealjoeramos) 9 novembre 2020

Brady a contacté Gulliani et ils engagent des poursuites judiciaires. – thejoeavery (@thejoeavery) 9 novembre 2020

Avec la défaite de dimanche, les gens ont commencé à regarder l’avenir avec impatience. Certains ont dit que Brady éliminera sa frustration sur la prochaine équipe du calendrier, les Panthers de la Caroline. D’autres ont dit qu’il demanderait conseil à Trump. Beaucoup ont plaisanté en disant que le quart-arrière vétéran intenterait une action en justice contre la NFL et les Saints afin de transformer la défaite en victoire.

