La décision est venue avec Harlequins assis septième dans le tableau de Premiership après six tours de matches.

C’est là que le club a terminé la saison dernière également, alors qu’il a subi une défaite en finale de la finale de la Premiership Cup face à Sale Sharks.

Gustard, qui a rejoint Harlequins en 2018 après avoir précédemment travaillé sous Eddie Jones avec l’Angleterre, a maintenant quitté The Stoop lors de sa troisième saison à la tête et Quins dit qu’il est parti avec effet immédiat pour “lui permettre de poursuivre d’autres opportunités”.

Pour le reste de la saison en cours, Billy Millard, directeur général de Rugby, supervisera l’équipe d’entraîneurs expérimentés de Jerry Flannery, Nick Evans et Adam Jones.

Millard a supervisé la gestion de l’équipe d’entraîneurs et de toutes nos opérations de rugby depuis son arrivée aux Harlequins en 2018.

Un communiqué des Harlequins a déclaré: «Harlequins confirme que le responsable du rugby, Paul Gustard, quittera le club.

«Ayant pris cette décision, il a été convenu d’un commun accord entre Paul et le Club qu’il partira avec effet immédiat pour lui permettre de saisir d’autres opportunités.

«Paul, qui a rejoint le Club à l’été 2018, a supervisé une transformation majeure de l’équipe de jeu et part avec les Harlequins en compétition pour la deuxième année consécutive dans la Heineken Champions Cup.

«Ayant raté de peu la qualification pour les séries éliminatoires de la Premiership Gallagher à sa première saison, Harlequins a continué à se développer au cours des deux dernières années.

en relation

«Le club a terminé sixième de la campagne interrompue de la Gallagher Premiership 2019/20 et a atteint la finale de la Premiership Cup, perdant de peu contre Sale Sharks dans le match retardé COVID-19.

«Le Club remercie Paul pour son énergie et son engagement inlassables au cours des deux dernières années et demie. Sa passion et sa volonté de réussir ont été évidentes tout au long de son séjour au Club. Tout le monde chez Harlequins souhaite à Paul et à sa famille le meilleur pour l’avenir.