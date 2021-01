P

Les formalités administratives de l’ost-Brexit font déjà grimper jusqu’à 10% les prix des fruits, légumes et plantes au marché historique de New Covent Garden de Londres.

Les commerçants et un grand restaurateur ont averti aujourd’hui que les Londoniens enregistreront l’impact sur leurs assiettes et dans leurs portefeuilles une fois que l’hospitalité rouvrira complètement et que les chefs devront se tourner vers des produits moins chers, tout en augmentant les prix.

La norme a appris que chaque palette de plantes importée sur le marché d’Europe coûtera désormais 10% de plus aux consommateurs, avec une augmentation de 3 à 5% du coût d’une palette de fruits ou légumes frais.

Greengrocer Nature’s Choice est basé à New Covent Garden depuis 19 ans et fournit des chefs dont Gordon Ramsay et l’équipe de deux étoiles Michelin – Le Gavroche.

Le directeur commercial Vernon Mascarenhas a déclaré que l’augmentation des coûts était le résultat du fait que les entreprises devaient remplir de nouveaux formulaires post-Brexit par l’intermédiaire de courtiers nommés par le HMRC depuis le 1er janvier.

«Nous devons passer par le courtier pour faire la paperasse, et le courtier facture par facture. C’est de là que vient l’augmentation des prix », a-t-il déclaré.« Nous n’avons pas le choix, nous ne pouvons pas le faire en interne pour réduire ces coûts. Les fruits et légumes sont de toute façon une activité à marge très étroite, donc oui, les entreprises la passent [costs] sur.

«On le remarquera quand quelqu’un achète une boîte d’artichauts en Italie et que cela coûte 25 £ et non 21 £.

«Les chefs vont commencer à se débarrasser des ingrédients les plus luxueux, comme la truffe, et à opter pour beaucoup plus d’ingrédients moins chers, car ils vont devoir réduire les coûts de leurs plats. Peu importe que vous soyez un restaurant 3 * Michelin ou un pub au coin de la rue, il y a une fourchette de prix à laquelle vous devez travailler. “

David Moore, propriétaire du Pied à Terre de Fitzrovia, a déclaré qu’il voyait déjà les prix des légumes augmenter de 20% par rapport à l’année dernière. Il a déclaré que ces augmentations de prix, combinées à la perte imminente de l’allégement de la TVA pour l’hôtellerie après le 31 mars, signifient qu’il y aura probablement “une augmentation d’au moins 5% des prix sur les menus dans tous les domaines” lorsque l’hospitalité londonienne rouvrira enfin complètement .

“Nous devrons travailler intelligemment”, a-t-il déclaré. “Les chefs s’orienteront vers des légumes de meilleure valeur … Un navet coûte environ un quart du prix d’un céleri-rave. Les chefs intelligents auront probablement une combinaison d’une légère augmentation de prix. , un pivot vers des légumes différents et de meilleure valeur, et une pincée d’ingrédient de luxe.

La nouvelle est apparue que des milliers d’acheteurs en ligne britanniques sont frappés par des frais de douane, de TVA et de livraison nouveaux et inattendus sur les commandes de l’UE, alors que les détaillants basés sur le continent sont également confrontés à la réalité de la nouvelle bureaucratie.

Les clients doivent payer jusqu’à 33% de plus pour les articles placés dans des entrepôts sous douane à leur arrivée au Royaume-Uni, a rapporté le Times.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que “le nouveau modèle de TVA garantit … que les entreprises britanniques ne sont pas désavantagées par la concurrence des importations en franchise de TVA” et que “de nombreuses entreprises de l’UE se seront déjà enregistrées à la TVA britannique en vertu des règles existantes et le HMRC travaille en étroite collaboration avec ceux-ci. qui ne doivent pas s’assurer qu’ils peuvent se conformer aux changements. »

La norme a contacté le gouvernement pour obtenir des commentaires.