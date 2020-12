UNE

rsenal, comme beaucoup d’entre nous, sera sans aucun doute heureux de voir le retour de 2020.

Ils ont connu des moments forts – notamment en remportant la FA Cup en août – mais dans l’ensemble, ce fut une année mouvementée et difficile pour le club.

Même leur victoire finale de la FA Cup contre Chelsea a été diminuée par le fait qu’une victoire aussi mémorable a été jouée devant un stade vide de Wembley.

Un problème comme celui-là, cependant, n’était que la pointe de l’iceberg pour Arsenal – qui a traversé une période tumultueuse de 12 mois.

Au cours de la dernière année, Arsenal a enduré une pandémie mondiale, imposé des réductions de salaire pour les joueurs et le personnel du club, effectué 55 licenciements, complètement remanié leur réseau de dépistage, s’est séparé de leur responsable du football et de leur négociateur de contrat en chef, a promu leur entraîneur-chef au rang de rôle de manager et a subi son pire début de saison depuis 1974.

Pas étonnant que Mikel Arteta ait dit l’autre jour: «J’ai vécu des choses en un an que dans un emploi normal vous vivriez en 10 ou 8.»

Cela a vraiment été une année pas comme les autres pour Arsenal et ceux du club en sont également conscients.

“Mikel est probablement entré dans la période de neuf mois la plus difficile que ce club de football ait connue en 134 ans d’histoire”, a déclaré le directeur général Vinai Venkatesham en septembre.

«Je dis probablement, mais j’ai vérifié auprès de M. [Ken] Friar (président à vie d’Arsenal) et il est ici depuis 70 de ces années et il dit que c’est la période la plus difficile que le club ait jamais connue, alors prenez-le-lui si vous ne voulez pas me l’enlever.

Après 12 mois comme celui qu’ils ont eu, ce dont Arsenal a besoin maintenant, c’est de la stabilité et c’est pourquoi ils sont si déterminés à soutenir Arteta et à réussir.

Les dernières années au club ont vu des cadres – et des managers aussi – aller et venir et pour qu’il y ait de la solidité sur le terrain, il faut qu’il y en ait en dehors.

Mikel Arteta: La perte de la ville “ un autre moment douloureux ”

Malgré tous les problèmes qu’Arsenal a dû endurer cette année, ils ont obtenu un certain succès qui donne de l’espoir pour l’avenir.

Il y avait une grande fanfare autour de Pierre-Emerick Aubameyang signant un nouveau contrat, mais tout aussi crucial était Bukayo Saka et Gabriel Martinelli signant de nouveaux contrats. Ce sont deux jeunes joueurs qui offrent un réel espoir pour l’avenir.

Martinelli et Saka, cependant, ne sont encore que des adolescents et il leur faudra du temps pour devenir des joueurs capables de porter une équipe – certainement une équipe qui aspire à jouer en Ligue des champions. La patience est de mise et cela devrait être le mot à la mode pour Arsenal en 2021.

L’année dernière nous a montré à quel point Arsenal a de nombreux problèmes profondément enracinés et qu’il faudra des années pour les résoudre. Ils ne peuvent pas être corrigés du jour au lendemain et tous les membres du club, y compris les fans, doivent l’accepter.

Cette année à venir pour Arsenal devrait être consacrée à la mise en place de bases stables sur lesquelles bâtir l’avenir. Les solutions rapides, telles que les signatures à court terme, ne semblent pas être la réponse et faire confiance à des jeunes talentueux semble judicieux.

Donnez aux gens comme Martinelli et Saka une plateforme pour construire leur carrière et devenir des joueurs capables de faire avancer l’équipe. Cela prendra du temps, mais pour le moment, Arsenal doit réapprendre à marcher avant d’essayer de courir.

