Possessions démoniaques et extraterrestres et corsets, oh là là!

S’il y a eu une constante au cours des quatre dernières décennies de feuilletons de jour, c’est la propension du genre à devenir grand – ce qui signifie parfois des chauves-souris – t! – avec des scénarios, ne serait-ce que pour générer du buzz / des notes.

Dark Shadows a sans aucun doute pris la première grosse bouchée de fou, en introduisant pas moins que des vampires à la télévision de jour. Mais c’est vraiment dans les années 1980/90 que les savons ont repoussé les limites avec des intrigues de science-fiction, des événements surnaturels et, bien, des buggys Amish.

Penser que la mode a commencé pour de bon avec un morceau très laid de roche noire alias la tristement célèbre Ice Princess de l’hôpital général! Mais une fois que cette saga d’aventures, centrée sur le supercouple de feuilleton de Luke et Laura, a cliqué avec les téléspectateurs, tout le monde voulait un morceau de l’action ringarde – faire des folies pour ce qui était généralement des tournages estivaux au cours desquels les personnages ont traqué un trésor ou échappé à des espions sinistres. (GH a le WSB? Well Days of Our Lives a l’ISA!)

Étant donné que les activités de la journée se sont calmées depuis l’apogée des années 1980/90 – et surtout une fois que les passions de NBC sont passées au noir – TVLine a décidé de dépoussiérer nos proverbiales cassettes VHS et de revenir sur le moment où les séries se sont brouillées, opposant les extraterrestres de l’espace. contre les funérailles prématurées, la découverte de villes souterraines ou le fait de ramener Reva d’entre les morts (encore) d’une (autre) manière stupéfiante.

Pour être clair, ce ne sont pas des histoires bien racontées de (bâillement) métrely Evil Twins. Non, ce sont les grandes pièces audacieuses – pour le meilleur ou pour le pire, mais toujours mémorables.

