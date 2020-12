W

Les adultes en meilleure santé sont beaucoup plus susceptibles de boire des quantités excessives d’alcool que ceux à faible revenu, selon un nouveau rapport

L’enquête sur la santé pour l’Angleterre, qui a interrogé plus de 8 200 adultes l’année dernière, a révélé que les hommes et les femmes plus riches avaient une plus grande tendance à boire plus de 14 unités d’alcool par semaine.

La proportion la plus élevée d’hommes buvant à ce niveau se trouvait dans les ménages aux revenus les plus élevés (44%), contre 22% dans la tranche de revenus la plus basse.

Pendant ce temps, 25% des femmes dans les foyers aux revenus les plus élevés buvaient de l’alcool à des niveaux plus élevés, contre 9% dans les foyers aux revenus les plus faibles.

Dans l’ensemble, 19% des adultes ont bu à des niveaux qui les exposent à un risque accru de préjudice en 2019.

Ce sont entre 14 et 35 unités pour les femmes et entre 14 et 50 unités pour les hommes chaque semaine.

Environ quatre pour cent buvaient encore plus que cela.

Pour le contexte, une bouteille de vin de 750 ml contient 10 unités, tandis qu’une pinte de bière en contient généralement entre deux et trois unités.

La proportion d’adultes qui ont déclaré boire cinq jours ou plus au cours de la semaine précédente a également augmenté avec l’âge, passant de 2% des 16 à 24 ans à 18% des 55 à 74 ans.

Dix-sept pour cent des adultes âgés de 75 ans et plus ont déclaré boire cinq jours ou plus en une semaine.

L’enquête sur la santé a également interrogé 2 095 enfants âgés de moins de 15 ans.

Il a révélé que 15% des enfants âgés de huit à 15 ans en 2019 ont déclaré avoir déjà bu une boisson alcoolisée.

Ce chiffre est similaire à celui des dernières années, mais représente une baisse spectaculaire par rapport au sommet de 45% en 2003.

Dans l’ensemble, environ un enfant sur trois âgé de 13 à 15 ans avait déjà bu de l’alcool, selon les derniers chiffres.

Le professeur Sir Ian Gilmore, président de l’Alcohol Health Alliance UK, a déclaré: «C’est une bonne nouvelle que le nombre d’enfants qui boivent de l’alcool a chuté de manière si significative depuis 2003.

«Plus une personne commence à boire de l’alcool tôt, plus elle est susceptible de développer des problèmes liés à l’alcool plus tard dans la vie.

«Pour poursuivre cette tendance à la baisse, nous devons protéger les enfants de l’exposition à la publicité pour l’alcool.

«Les protections doivent couvrir les médias numériques, y compris les influenceurs, et doivent être régulièrement évaluées pour suivre l’évolution de la technologie.»