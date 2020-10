À la suite de l’appel de Donald Trump aux Proud Boys de «prendre du recul et de se tenir prêt», le hashtag du groupe d’extrême droite a été repris par des hommes homosexuels sur Twitter. Le groupe controversé existe depuis quelques années et a recommencé à faire la une des journaux en septembre lorsque Trump les a nommés lors du premier débat présidentiel de 2020, avec Joe Biden. Le groupe a exprimé son enthousiasme à ce sujet sur les médias sociaux et a rapidement commencé à partager des messages avec «#ProudBoys», ci-joint.

Désormais, les couples homosexuels masculins ont réquisitionné le hashtag et partagent des photos d’eux-mêmes marqués avec. “Voir le hashtag était tellement édifiant”, a déclaré Matt Dechaine, l’un des hommes qui a partagé des photos de lui-même et de son mari avec le hashtag “proud boys”. “On a l’impression que le mouvement pour un changement positif pour tous prend de l’ampleur tout le temps et je suis heureux d’en être une petite partie”, a-t-il ajouté, selon CNN. “En se rassemblant enracinés dans le respect et l’amour l’un pour l’autre, le monde peut être tellement meilleur!” Faites défiler vers le bas pour voir certains des messages!

Mon mari Rob et moi sommes deux #ProudBoys. Nous voici avec nos cinq merveilleux enfants. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/fti6gj4Roo – Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) 5 octobre 2020

Je suis fier des #ProudBoys de ma famille élargie. Ray et Joe étaient ensemble depuis 55 ans. Ils se sont mariés le 1er août 2013, jour où les mariages entre personnes du même sexe sont devenus légaux au Minnesota. Ils se sont rencontrés en 1960. Ils étaient ensemble 53 ans avant d’être légalement autorisés à se marier. pic.twitter.com/cqQykDjdED – Andrea 🐾🐶🐕🐱 (@ ILiveOnAvenue5) 5 octobre 2020

