fr qui paient pour le sexe alimentent un «trafic sexuel brutal», a déclaré mercredi un haut député en proposant une nouvelle loi pour briser le modèle économique de l’industrie.

Dame Diana Johnson a présenté au Parlement un projet de loi sur la règle des dix minutes qui criminaliserait le paiement du sexe et décriminaliserait la vente de services sexuels.

Cela créerait également des infractions visant à permettre ou à tirer profit de l’exploitation sexuelle d’une autre personne et à fournir des services de soutien aux victimes.

Dans un discours passionné à la Chambre des communes, Dame Diana a déclaré que la loi britannique échouait à décourager la demande qui alimente le trafic et permet à des individus «impitoyables» de profiter de l’exploitation.

Elle a ajouté: «Cela signifie que la minorité d’hommes en Angleterre et au Pays de Galles qui paient pour des relations sexuelles le font en toute impunité, alimentant un trafic sexuel brutal et causant des dommages incalculables aux victimes…»

Elle a déclaré qu’un «scandale d’exploitation sexuelle» se déroulait à travers le Royaume-Uni, ajoutant: «Le commerce du sexe au Royaume-Uni est dominé par le crime organisé, le trafic sexuel se déroulant à une échelle industrielle. Les femmes vulnérables sont déplacées dans des réseaux de bordels et de chambres d’hôtel pour être violées et maltraitées par des hommes qui paient pour des relations sexuelles.

Le député travailliste a également lu le témoignage déchirant d’une victime de trafic sexuel qui a déclaré: «Dès que nous sommes arrivés en Angleterre, ils ont commencé à me maltraiter physiquement. Il m’a battu plusieurs fois parce que je ne lui gagnais pas assez d’argent.

«Même si les clients ne m’ont pas maltraité physiquement, je me suis senti maltraité parce que j’étais obligé d’avoir des relations sexuelles avec eux même lorsque je ne voulais pas le faire. Parfois c’était douloureux.

«J’avais peur parce qu’il n’arrêtait pas de me menacer qu’il allait blesser ma mère.

Dame Diana a déclaré que le traumatisme infligé aux victimes du commerce «odieux» était «vraiment horrible».

Elle a également lu des «critiques» d’hommes qui avaient payé pour du sexe sur des sites Web consacrés à la vente de sexe.

Un homme, qui a payé 70 £ pour avoir des relations sexuelles avec une jeune femme, a écrit: «Si vous voulez essayer une fille fraîche, jeune (dit qu’elle a 18 ans) et jolie, c’est bien, mais peut-être qu’elle a commencé à travailler, c’est tout à fait passive… elle ne peut vraiment pas parler un mot d’anglais (est le roumain) donc même [girlfriend experience] est un zéro. »

Un autre, qui a payé 100 £ pour avoir des relations sexuelles avec une femme, a écrit: «C’est un cas classique de« les jolies n’ont pas à travailler dur ».

«Elle est polonaise et son anglais n’est pas bon… Je me suis souvenu de la chanson des Smiths ‘Girlfriend in a Coma’.

«Pendant tout ce temps, elle semblait complètement désintéressée et mécanique… J’ai finalement décidé de la baiser. Pendant tout ce temps, elle a gardé son visage tourné sur le côté.

Dame Diana est la présidente du groupe parlementaire multipartite sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Les preuves fournies au groupe ont révélé que dans tout le Royaume-Uni, la majorité des femmes victimes de la traite sexuelle venaient de Roumanie.

Le groupe a également constaté que les gangs de trafic sexuel déplacent les victimes dans des réseaux de bordels éphémères et de chambres d’hôtel pour les abuser à des fins lucratives.

Le projet de loi sur l’exploitation sexuelle alignerait la législation de l’Angleterre et du Pays de Galles sur celle de l’Irlande du Nord, de la France, de l’Irlande, de la Suède, de la Norvège, d’Israël et de l’Islande.

Cependant, les projets de loi portant sur les règles de dix minutes sont rarement inscrits dans les statuts sans le soutien du gouvernement.

Diane Martin, une survivante du trafic sexuel, a déclaré: «Je veux faire partie d’une société qui rejette l’idée que les gens sont à vendre, des produits à acheter et à vendre par des hommes qui croient que c’est leur droit et leur droit.

Kat Banyard, directrice de UK Feminista, a déclaré: «Pour empêcher l’Angleterre et le Pays de Galles d’être un terrain fertile pour le trafic sexuel, le gouvernement doit adopter ce projet de loi.»

Cependant, les travailleurs du sexe, les syndicalistes et les organisations de femmes affirment que les preuves montrent que la criminalisation des clients nuit à la sécurité des travailleuses du sexe.

en relation

Laura Watson, du Collectif anglais des prostituées, a déclaré: «Cette semaine, comme chaque semaine depuis le verrouillage de la pandémie de coronavirus, l’ECP et d’autres organisations ont versé des paiements d’urgence et des bons alimentaires aux travailleurs du sexe inquiets de la façon dont ils vont joindre les deux bouts. se rencontrer et passer Noël.

«Si les femmes parlementaires veulent aider les femmes à sortir de la prostitution, elles devraient soutenir ce travail qui sauve des vies, cibler des sanctions et exiger de l’argent pour les mères, ne pas proposer de législation qui criminalise davantage le travail du sexe, ce qui le poussera inévitablement à la clandestinité, le rendant plus difficile et plus dangereux pour femmes.”

Une femme d’un collectif de travailleuses du sexe de l’Est de Londres a ajouté: «Je suis de tout cœur contre la criminalisation de nos clients. Nous serons forcés de retourner dans les ruelles des ruelles et rendus aussi vulnérables du jour au lendemain que les femmes l’étaient à l’époque victorienne.

“Nous ne pourrons pas nourrir nos enfants, nous perdrons nos lieux de sécurité, nos revenus et toute tranquillité d’esprit. Au mieux, nous serons contraints à la pauvreté puis à la dette, puis peut-être à vivre dans la rue. Quel imbécile est venu avec cette idée.”

Il est actuellement légal de payer pour des relations sexuelles en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse.