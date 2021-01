T

L’extrême pression exercée sur le NHS de Londres a été mise à nu aujourd’hui, les derniers chiffres montrant une augmentation des admissions Covid et un nombre record de patients sous ventilateurs.

Le service d’ambulance de Londres a reçu près de 200 000 appels en décembre, en hausse de 50 000 par rapport au mois précédent, et les équipages ont mis plus d’une heure à répondre à des milliers d’appels à l’aide.

La LAS subit une telle pression que 75 policiers métropolitains reçoivent une formation de chauffeurs d’ambulance d’urgence – en plus des 100 pompiers londoniens qui assistent déjà les ambulanciers paramédicaux.

Un total de 7 686 patients hospitalisés à Covid étaient traités mercredi dans l’hôpital de la capitale et les admissions augmentaient de près de 800 par jour.

Il y avait 1 138 ventilateurs dans les hôpitaux de Londres – le chiffre le plus élevé enregistré pendant la pandémie.

Il y avait également 19 449 lits d’hôpitaux occupés dans la capitale, soit près de 7 000 de plus que la normale pour la période de l’année.

La pression exercée sur le NHS a conduit à un record de 4,46 millions de personnes en attente de traitement hospitalier en Angleterre fin novembre 2020, le nombre le plus élevé depuis le début des enregistrements.

Le professeur Neil Mortensen, président du Royal College of Surgeons of England, a déclaré: «Les chiffres d’aujourd’hui montrent l’impact désastreux de Covid-19 sur les temps d’attente pour les opérations.»

Il a averti qu’une «énorme liste d’attente cachée» se constituait sous le verrouillage. «Beaucoup d’entre nous se plaignaient de la douleur des restrictions de verrouillage en novembre.

«Cependant, nous devons nous souvenir de toutes ces personnes en attente d’une opération, qui ont eu leur douleur physique à gérer, en plus de la douleur du verrouillage», a-t-il déclaré.

en relation

Le nombre de consultations A&E était en baisse de 32 pour cent d’une année sur l’autre, les patients évitant les hôpitaux, craignant de contracter Covid.

Cependant, la fréquentation est toujours 50 pour cent plus élevée que lors du premier pic d’avril, avec un demi-million de personnes supplémentaires cherchant une aide d’urgence en Angleterre.

Les chiffres du NHS England d’aujourd’hui ont également montré que le nombre de personnes devant attendre plus de 52 semaines pour commencer un traitement hospitalier en Angleterre s’élevait à 192.169 en novembre, le nombre le plus élevé depuis mai 2008.

Le directeur général de la LAS, Garrett Emmerson, a déclaré que les policiers étaient formés à la conduite d’ambulances et aux compétences de base pour sauver des vies afin de permettre à davantage de véhicules d’urgence d’être mis sur la route. Les agents accompagneront un paramédical qualifié.

Il a déclaré à LBC: «Nous avons été soumis à une pression extrême en tant que service au cours des dernières semaines.»

Les données révèlent également que LAS n’a été en mesure de répondre qu’à 151 000 des 198 524 appels le mois dernier avant que l’appelant ne raccroche, probablement en raison du temps nécessaire pour passer, en moyenne 38 secondes.

en relation

Il a raté de peu l’objectif de sept minutes pour atteindre les urgences les plus graves, prenant en moyenne 30 secondes de plus.

Mais pour les appels de deuxième catégorie, comme les patients victimes d’un AVC, qui devraient recevoir une réponse dans les 18 minutes, les équipes prenaient en moyenne 44 minutes, 30 minutes de plus qu’en novembre.

Les appels de catégorie trois duraient une heure 41 minutes et les appels de catégorie quatre près de trois heures.

M. Emmerson a déclaré que la LAS avait «plus qu’assez de véhicules», mais a révélé que 13 à 14 pour cent de ses effectifs étaient malades ou en isolement. Environ 70 membres du personnel assurent également une protection à long terme.

Il a déclaré que le personnel recevait un vaccin «aussi vite que possible», mais a appelé les gens à n’appeler que le 999 en cas d’urgence.

Le NHS England a déclaré que le traitement du cancer et les références étaient «de retour aux niveaux habituels», avec plus de 25 000 traitements débutants en novembre et plus de 200 000 personnes référées pour des contrôles. Le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS, a déclaré: «Ces chiffres rappellent brutalement que le NHS est confronté à un défi extrêmement difficile.»

Il a ajouté: «Pour chaque patient Covid à l’hôpital, le NHS traite trois personnes pour d’autres conditions – il ne fait aucun doute que les services continueront d’être soumis à une pression supplémentaire jusqu’à ce que et à moins que ce virus ne soit sous contrôle, c’est pourquoi il est si important que tout le monde suit les directives nationales. »