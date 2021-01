Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré à Sky News: «Nous allons piloter la vaccination de 24 heures, le NHS va le piloter dans les hôpitaux de Londres et nous verrons comment nous l’élargirons.

Pressé de savoir quand les pilotes commenceront, il a déclaré: «D’ici la fin janvier, absolument.»

Mais il a dit que le calendrier de vaccination de 8h à 20h «fonctionne beaucoup plus commodément pour ceux qui ont plus de 80 ans et ensuite, à mesure que l’on descend dans les tranches d’âge, il devient beaucoup plus pratique pour les gens d’y aller tard le soir et tôt le matin».

Il a soutenu l’objectif d’offrir un premier coup à tout le monde d’ici septembre comme «réalisable» et a déclaré que les plus de 70 ans se voient actuellement offrir des premiers coups dans les zones uniquement où «la majorité» des plus de 80 ans ont eu leur premier coup.

en relation

Cependant, M. Zahawi a déclaré que l’approvisionnement en vaccins «restait difficile» et était le facteur limitant dans le déploiement des injections de coronavirus.

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Nous avons maintenant construit une infrastructure de déploiement qui peut déployer autant de vaccins qu’il en sort.

«Et c’est donc l’offre de vaccins – qui reste grumeleuse, elle reste difficile, vous avez peut-être lu au cours du week-end probablement certains des défis autour de Pfizer et bien sûr d’Oxford / AstraZeneca – mais je suis convaincu que nous pouvons atteindre notre objectif mi-février. , (pour) ces quatre principales cohortes. »