Les hôpitaux d’ondon sont sur le point d’être submergés par le coronavirus, même dans le «meilleur des cas», selon un briefing officiel.

Le Health Service Journal a déclaré que le directeur médical du NHS England London, Vin Diwakar, avait établi les pronostics stricts aux directeurs médicaux des fiducies de l’hôpital de Londres lors d’un appel Zoom.

La présentation du NHS England, vue par le HSJ, a montré que le NHS de Londres manquerait de près de 2000 lits de soins généraux et aigus et intensifs d’ici le 19 janvier, même si le nombre de patients Covid augmentait au taux le plus bas considéré comme probable, et mesure pour gérer la demande et augmenter la capacité – y compris l’ouverture de l’hôpital Nightingale de la capitale – ont réussi.

Le briefing prévoit la demande de lits G&A et de soins intensifs, pour les patients Covid et non-Covid, en fonction de la capacité. Il a rendu compte de l’impact des mesures prévues pour atténuer la demande et augmenter la capacité.

Pour les G&A et les soins intensifs, trois scénarios sont détaillés: «Best», qui prévoit une croissance quotidienne de 4 pour cent; «Moyenne» qui représente une croissance quotidienne de 5%; et «pire» qui prévoit une croissance quotidienne de 6 pour cent.

Le briefing indique que la croissance le 5 janvier était de 3,5% pour les lits G&A et de 4,8% pour les lits USI.