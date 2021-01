Un consultant de premier plan a qualifié la crise des hôpitaux de la capitale de «presque apocalyptique» et un chef de la santé a déclaré que certaines unités de soins intensifs étaient «déjà débordées».

Les derniers chiffres du NHS England montraient 7 917 patients porteurs du virus dans les hôpitaux de la capitale hier matin – près de 3 000 de plus qu’au sommet de la première vague.

S’adressant à l’Evening Standard, le Premier ministre a déclaré: «Avec des cas de Covid obstinément élevés et un nombre alarmant de personnes toujours dans les hôpitaux de Londres, nous avons besoin que tout le monde continue à rester à la maison pour protéger le NHS et sauver des vies.» Il a insisté: «Je sais à quel point c’est difficile, mais les enjeux sont trop importants cette fois.»

Plus de 1000 Londoniens meurent chaque semaine avec Covid, portant le total de la nuit dernière à 11209.

Le Dr Alison Pittard, doyenne de la Faculté de médecine de soins intensifs, a déclaré au Standard: «De nombreux hôpitaux et unités de soins intensifs à travers le pays, y compris à Londres, sont déjà débordés, travaillant au-delà des effectifs de base normaux et diluant les ratios de dotation en personnel afin de prendre en charge les patients qui bénéficieraient de soins intensifs.

en relation

Le maire Sadiq Khan a déclaré que le personnel du NHS subissait une «pression inimaginable». Un jour où les pressions ont atteint de nouveaux sommets:

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, s’est isolé après avoir été alerté par l’application NHS Covid-19. Dans un tweet, il a déclaré qu’il travaillerait de chez lui jusqu’à dimanche, ajoutant: “Nous avons tous un rôle à jouer dans la maîtrise de ce virus”. Trois hôpitaux londoniens avaient la moitié ou plus de lits occupés par des patients Covid, avec trois autres grandes fiducies fermées Le London Nightingale a reçu l’ordre de prendre plus de patients après en avoir traité seulement 12, le nombre de patients sous ventilateurs mécaniques dans les hôpitaux de Londres a atteint un record de 1200. Les médecins du plus grand hôpital de la capitale ont déclaré qu’il y avait des moments où ils manquaient de nourriture. Les lits A&E doivent recevoir un patient Covid toutes les heures. Plus de 106000 décès impliquant Covid-19 ont maintenant eu lieu au Royaume-Uni, selon de nouveaux chiffres. Une personne sur huit en Angleterre a eu un coronavirus, ont révélé des statistiques officielles réalisées à l’aide de tests d’anticorps. Une étude de la semaine dernière a estimé que ce nombre atteignait un sur trois à Londres.Le plus haut responsable de la police britannique a déclaré que les gens devraient magasiner chez leurs voisins s’ils enfreignent à plusieurs reprises les règles de Covid-19. La commissaire de la police métropolitaine, Dame Cressida Dick, a déclaré qu’une «petite minorité» ne respectait toujours pas les règlements. Elle a déclaré à LBC: “Ce que je pense, c’est que si vous craignez que quelqu’un ne se conforme constamment aux restrictions, aux règlements, alors, oui, vous devriez nous en parler.”

Le Premier ministre a exhorté les Londoniens à accepter le vaccin sans tarder à leur tour. Il a déclaré au Standard: «Parce que nous savons maintenant que nous avons un moyen de sortir de cette pandémie, et même s’il y aura des défis dans les semaines et les mois à venir, nous faisons de grands progrès dans notre plan pour vacciner les personnes les plus à risque de Covid au milieu du mois prochain.

«Cette semaine encore, nous avons commencé à offrir des vaccinations à des millions de personnes supplémentaires et j’exhorte toutes les personnes de plus de 70 ans, ainsi que celles qui sont extrêmement vulnérables sur le plan clinique, à réserver une vaccination dès que possible: pour vous protéger, pour protéger votre amis et famille, et pour protéger le NHS. » Le Dr Pittard a déclaré que certains membres du personnel étaient «presque à genoux, ayant vécu cette situation sans arrêt pendant des mois, des mois et des mois».

Les derniers chiffres du NHS ont montré que les espoirs d’une baisse des admissions quotidiennes vers la fin de la semaine dernière ont pris fin samedi lorsque les chiffres ont augmenté de 88 à 758.

en relation

Étant donné que de nombreux patients sont plus jeunes que lors de la première vague et que les techniques médicales se sont améliorées, les patients hospitalisés restent plus longtemps à l’hôpital, ce qui conduit à un nombre record.

Le nombre de patients hospitalisés Covid à Londres a augmenté de 210 au cours des dernières 24 heures et est maintenant supérieur à 7 000 pendant 13 jours consécutifs.

Au Royal London, le plus grand hôpital de la capitale, à Whitechapel, 12 de ses étages accueillent des patients Covid – 10 d’entre eux avec des personnes si malades qu’elles ont besoin d’un ventilateur.

Dans des images déchirantes diffusées par la BBC hier soir, Martin Freeborn, dont la femme Helen, 64 ans, est décédée avec Covid, a déclaré seulement 30 minutes après son décès: «Je ne souhaiterais cela à personne. C’est vraiment horrible. Veuillez vous réveiller et soyez trop prudent. ”

L’infirmière du personnel Carleen Kelly a déclaré qu’elle «se sentait brisée» par la pandémie, affirmant que la dernière vague était «plus effrayante et plus grosse» que la première. «Je n’ai jamais pensé qu’il serait possible d’avoir autant de patients en soins intensifs.»

Martin Griffiths, chirurgien traumatologue au Royal London Hospital, a déclaré que la force de la pandémie était «presque apocalyptique». Il a déclaré que le témoignage déchirant de M. Freeborn et de ses trois filles adultes «parlait d’une vérité plus profonde que de simples chiffres ne peuvent saisir».

M. Khan a appelé aujourd’hui les Londoniens à rester chez eux et à suivre les règles de verrouillage. «Ne mettez pas le NHS sous plus de pression», dit-il. “Ne risquez pas votre vie ou la vie d’autres Londoniens.”