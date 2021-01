Ils montrent une augmentation des admissions de coronavirus ces derniers jours qui menace de submerger certains hôpitaux de la capitale.

Il y avait 6 733 patients Covid-19 dans les hôpitaux de la ville lundi, nettement plus élevé que le premier pic de vague de 5 201 le 9 avril, avec 814 si gravement malades qu’ils sont sous ventilateurs.

82 autres décès d’individus à Londres, dans les 28 jours suivant le test positif pour le virus, ont été annoncés, portant le total de la pandémie à 8774.

Le taux de mortalité a considérablement diminué depuis la première vague, car les médecins sont devenus plus experts dans le traitement de la maladie, y compris avec des médicaments spécifiques et en utilisant différentes techniques.

Cependant, le nombre d’admissions de Covid est en hausse, avec 5667 dans les huit jours précédant le 2 janvier, dont 828 le soir du Nouvel An.

Certains hôpitaux, dont St George’s à Tooting, au sud-ouest de Londres, le Royal Free à Camden, Barts Health qui gère plusieurs hôpitaux dans l’est de Londres, et Barking, Havering et Redbridge Trust, ont déjà été contraints de reporter leurs opérations en raison des pressions de Covid.

Onze arrondissements ont un taux de sept jours de plus de 1000 nouveaux cas par semaine pour 100000 habitants, y compris Barking et Dagenham sur 1420,8, Rebridge 1351,8 et Newham 1254,2, l’est de la ville étant toujours particulièrement touché par l’épidémie.

Le taux à sept jours pour Londres a atteint un nouveau sommet de la deuxième vague de 950,7 dans la semaine précédant le 30 décembre, sans chiffres comparatifs pour la première vague.

Le Premier ministre a déclaré que les hôpitaux du pays étaient 40% plus occupés que le premier pic du virus en avril.

Dans son discours à la nation, M. Johnson a déclaré: «Nos hôpitaux subissent plus de pression de Covid qu’à tout moment depuis le début de la pandémie.

«Rien qu’en Angleterre, le nombre de patients atteints de Covid a augmenté de près d’un tiers la semaine dernière pour atteindre près de 27 000.

«Ce nombre est 40% plus élevé que le premier pic d’avril.»

Il a déclaré qu’à travers le Royaume-Uni, un nombre record de personnes ont été testées positives pour le coronavirus le 29 décembre, plus de 80000, bien que les jours précédents, les chiffres aient été inférieurs à ce qui aurait été prévu étant donné les vacances de Noël qui auraient pu retarder certaines personnes à la recherche d’un test.

M. Johnson a déclaré qu’au cours de la semaine dernière, le nombre de décès a augmenté de 20 pour cent par rapport à la semaine dernière et “va malheureusement encore augmenter”.

Cela vient après que les médecins en chef du Royaume-Uni ont relevé le niveau d’alerte de Covid-19 à cinq – son plus élevé – ce qui signifie «la transmission est élevée ou augmente de façon exponentielle» et «il existe un risque important de débordement des services de santé».

Cela indique un risque de débordement des services de santé dans les 21 jours sans action urgente.

Le Dr Chaand Nagpaul, président du conseil de la British Medical Association, a déclaré: «Les hôpitaux sont surmenés au point de rupture, les médecins signalant des charges de travail insupportables alors qu’ils acceptent plus d’admissions de Covid-19 parallèlement à l’arriéré croissant de personnes qui ont besoin d’autres soins non-Covid.

«La vaccination des agents de santé doit être considérablement accélérée afin que le personnel de santé et de soins à travers le pays reçoive la priorité pour recevoir à la fois la première et la deuxième dose du vaccin Covid-19 afin de les aider à rester à l’abri du virus, afin de pouvoir continuer. pour fournir les soins dont un si grand nombre a tant besoin. »

Le directeur général de NHS Providers, Chris Hopson, a déclaré que les patients étaient admis à l’hôpital à un «rythme alarmant».

Il a ajouté: «L’annonce du verrouillage aidera, mais seulement si tout le monde suit les règles.

«Comme l’a indiqué le Premier ministre, le déploiement du vaccin Oxford / AstraZeneca signifie qu’il y a une fin en vue et le NHS travaille sans relâche pour mettre en œuvre le plus grand programme de vaccination de l’histoire.

«Mais, pour l’instant, le NHS a besoin que le public joue son rôle et reste à la maison.»

Dans Hounslow, il y a eu 2764 cas dans la semaine précédant le 30 décembre, en hausse de 816 (41,9%) avec un taux de 1018, Sutton 2154 cas, en hausse de 539 (33,4%) avec un taux de 1043,9, Newham 4429 cas, en hausse de 940 (26,9%) avec un taux de 1254,2, Hillingdon 2925 cas, en hausse de 617 (26,7%) avec un taux de 953,2, Brent 2916 cas, en hausse de 617 (26,8%) avec un taux de 884,2, Ealing 2858 cas, en hausse de 600 (26,6%) avec un taux de 836,1, Herse 2346 cas, en hausse de 478 (25,6%) avec un taux de 934,1, Barking et Dagenham 3025 cas, en hausse de 595 (24,5%) avec un taux de 1420,8, Barnet 3840 cas, en hausse de 753 (24,4%) avec un taux de 970, Greenwich 2771 cas, en hausse de 475 (20,7%) avec un taux de 962,3, Kingston 1365 cas, en hausse de 215 (18,7%) avec un taux de 769, Merton 2060 cas, en hausse de 317 (18,2%) avec un taux de 997,3, Lewisham 2736 cas, en hausse de 404 (17,3%) avec un taux de 894,6, Enfield 3970 cas, en hausse de 513 (14,8%) avec un taux de 1189,4, Camden 1696 cas, en hausse de 218 (14,7%) avec un taux de 628,1, et Croydon 3730 cas, en hausse de 459 (14%) avec un taux de 964,5.

Redbridge vu 4126 cas, en hausse de 456 (12,4%) avec un taux de 1351,8, Haringey 2651 cas, en hausse de 286 (12,1%) avec un taux de 986,8, Bromley 3461 cas, en hausse de 362 (11,7%) avec un taux de 1041,4, Southwark 2684 cas, en hausse de 153 (6%) avec un taux de 841,8, Hameaux de la tour 3695 cas, en hausse de 206 (5,9%) avec un taux de 1137,8, Kensington et Chelsea 902 cas, en hausse de 44 (5,1%) avec un taux de 577,7, Forêt de Waltham 2945 cas, en hausse de 141 (5%) avec un taux de 1063,2, Richmond 1272 cas, en hausse de 25 (2%) avec un taux de 642,4, Islington 1749 cas, en hausse de 32 (1,9%) avec un taux de 721,3, Hammersmith et Fulham 1268 cas, en hausse de 23 (1,8%) avec un taux de 684,9, et Westminster 1431, en hausse de huit (0,6%) avec un taux de 547,6.

Lambeth avait 2618 cas, en baisse de 12 (0,5%) avec un taux de 803, Hackney et la ville de Londres 2483, en baisse de 41 (1,6%) avec un taux de 853,7, Bexley 2823 cas, en baisse de 71 (2,5%) avec un taux de 1137, Wandsworth 2447 cas, en baisse de 271 (10%) avec un taux de 742,2, et Havering 3064 cas, en baisse de 367 (10,7%) avec un taux de 1180,5.

Les experts de la santé et des maladies ont déclaré qu’un nouveau verrouillage national était inévitable et nécessaire compte tenu de la propagation rapide de la variante du coronavirus à travers le pays.

Le Dr Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust, a déclaré que le point avait été atteint où des restrictions de verrouillage national étaient nécessaires «immédiatement» et a appelé les gens à respecter les mesures alors que le personnel de santé combattait le virus en première ligne.

Il a déclaré: «Les travailleurs de la santé travaillent avec un dévouement désintéressé et inspirant, mais la demande dépasse la capacité de ce que ces professionnels extraordinaires peuvent offrir.

«Ils doivent avoir tout notre soutien, ce qui signifie que nous respectons tous les restrictions, contribuant à réduire la transmission de ce terrible virus, réduisant ainsi les hospitalisations et les décès évitables.»

Le professeur Sir Gordon Duff de l’Université d’Oxford, ancien coprésident du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage), a ajouté: «Il ne fait aucun doute que nous traversons des temps difficiles, mais les vaccins nous donneront une victoire finale.»

Le professeur Calum Semple, membre de Sage, a déclaré que l’assouplissement des restrictions dans certaines régions pendant la période des fêtes et la nouvelle variante plus transmissible rendaient inévitables de nouvelles mesures nationales.

L’universitaire de l’Université de Liverpool a déclaré à Sky News: «Nous voyons seulement maintenant le début du prix que nous devons payer pour le mélange de la veille de Noël et du jour de Noël.

“Avec cela et la nouvelle variante, il était inévitable que nous devions frapper un verrouillage dur à ce stade.”

Ses commentaires ont été repris par le professeur Neil Ferguson, membre du Groupe consultatif gouvernemental sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag).

Il a déclaré: «La nouvelle variante a rendu ces mesures inévitables et nécessaires.

“Les prochaines semaines montreront si elles sont suffisantes pour supprimer la nouvelle variante beaucoup plus transmissible qui prédomine désormais dans le pays.”