Le nombre de patients atteints de coronavirus traités dans les hôpitaux de Londres a augmenté de près de 1000 depuis la veille de Noël, révèlent de nouveaux chiffres frappants.

Lundi, 4 957 personnes étaient hospitalisées avec le virus, contre 3 966 le 24 décembre – une augmentation de 25% en cinq jours.

Mais la flambée des hospitalisations au Covid-19, pendant la période hivernale traditionnellement difficile, a suscité des avertissements selon lesquels le service de santé de la capitale est proche du point de rupture.

Le jour de Noël, 578 nouvelles admissions ou diagnostics de Covid-19 ont été enregistrés dans les hôpitaux de Londres, selon le NHS England. Le lendemain de Noël, il y en avait 607.

Le Dr Sonia Adesara, médecin A&E, a déclaré à BBC Breakfast: «La situation est intenable et je pense que nous sommes sur le point d’être dépassés.

Mardi, le patron du NHS Angleterre, Sir Simon Stevens, a déclaré que les agents de santé étaient «de retour dans l’œil de la tempête» suite à la flambée des cas, que l’on pense être causée par la souche plus infectieuse de Covid-19 balayant le Sud-Est.

Il y a eu une avalanche de nouvelles infections à Londres, avec plus de 70000 dans la semaine précédant le 23 décembre.

Le taux de cas pour 100 000 habitants est monté en flèche à 814,2, le plus élevé de toutes les régions anglaises, contre 166,4 début décembre. Dans l’arrondissement de Havering, dans l’est de Londres, le taux de cas est de 1 289,9.

Le Dr Adesara a déclaré: «Les hôpitaux sont extrêmement occupés – nous avons vu une augmentation massive du nombre de personnes arrivant avec Covid-19 au cours de la semaine dernière et cela s’ajoute à une augmentation des cas non-Covid que nous voyons à cette période de l’année. .

«Tout comme la première vague, nous souffrons également de pénurie de personnel, le personnel reçoit à nouveau Covid-19 et c’est extrêmement difficile, les hôpitaux sont très pleins.

Londres et certaines parties du sud-est et de l’est de l’Angleterre ont été placés sous des mesures de verrouillage de niveau 4 le 19 décembre, après que les ministres ont été informés de la menace posée par la nouvelle souche. Plus de zones sont entrées dans les restrictions les plus strictes le lendemain de Noël.

Le Dr Adesara a déclaré que, par rapport à avril, le personnel médical devenait beaucoup, beaucoup mieux et plus expérimenté dans le traitement du virus.

Mais elle a ajouté: «Nous faisons tout ce que nous pouvons et nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour assurer la sécurité de tout le monde et nous assurer que tout le monde est pris en charge, mais je pense que si nous continuons avec le taux actuel d’admissions, nous sommes très, très près d’être dépassé.

(Des membres du public se promènent à Hampstead Heath à Londres le 27 décembre 2020 / . via .)

Dimanche, l’hôpital Queen Elizabeth de Woolwich, dans le sud-est de Londres, a été contraint de refuser des patients et a déclaré un incident majeur en raison de préoccupations concernant une pénurie d’oxygène, a rapporté The Independent.

Katherine Henderson, présidente du Collège royal de médecine d’urgence, a déclaré que les hôpitaux étaient «mur à mur Covid» le jour de Noël. Elle a déclaré à BBC Breakfast: «Il y a de fortes chances que nous puissions faire face, mais nous faisons face à un coût – le coût n’est pas de faire ce que nous avions espéré, c’est-à-dire être en mesure de poursuivre les activités non-Covid.

«Nous allons donc étirer le personnel, le problème est qu’au moment où nous avons beaucoup de maladies du personnel.»

À l’approche de la Saint-Sylvestre, le Dr Henderson a exhorté le public à rester à la maison et à ne pas se mêler aux autres ménages.

«S’il vous plaît, ne prenez pas de risque à ce sujet, ne faites pas en sorte que nous ayons une surtension supplémentaire», a-t-elle déclaré.

«Ne mélangez pas, portez des masques, lavez-vous les mains, restez séparés.»