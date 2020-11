Alors que le pays a tourné son attention sur les élections qui ont vu le président élu Joe Biden être déclaré vainqueur de Donald Trump, la pandémie de coronavirus continue de faire rage et le fait d’une manière qui n’a jamais été vue auparavant. Après avoir atteint plus de 100 000 cas quotidiens pour la première semaine dernière et le faire pendant des jours consécutifs, le pays a continué à établir des records d’une manière qu’il souhaiterait ne pas l’être.

La pandémie continuant de s’amplifier depuis la fin du mois de mars, les hospitalisations ont atteint un niveau record avec plus de 60 000 signalées aux États-Unis mardi. Le sommet précédent avait été fixé le 15 avril et a été dépassé de 2 024 avec un nombre de 61 694 au moment de la rédaction de cet article. Le nombre moyen de nouvelles hospitalisations quotidiennes a grimpé à 1661 selon le COVID Tracking Project. Comme le Dr Anthony Fauci et d’autres l’ont averti pendant des mois, la saison d’hiver pourrait être une période sombre pour le pays. Comme l’indiquent les données, les hospitalisations ont tendance à entraîner une augmentation des décès après deux semaines ou plus.

Dans le Wisconsin, en particulier, le gouverneur Tony Evers a déclaré qu’il avait fallu à l’État sept mois et demi pour obtenir 100 000 cas, mais seulement 36 jours pour atteindre ce même nombre mardi. Il a estimé qu’à ce rythme, l’État pourrait voir 100 000 autres cas dans les 20 prochains jours. Le Wisconsin a établi des records dans les trois catégories – cas, hospitalisations et décès – qui ont enregistré plus de 7 000 cas et 66 décès.

. @ KamalaHarris et moi ne perdons pas de temps. Nous sommes prêts à maîtriser le COVID-19 afin de pouvoir rouvrir nos entreprises et nos écoles en toute sécurité, reprendre nos vies et mettre cette pandémie derrière nous. pic.twitter.com/65C1XfR9rR – Joe Biden (@JoeBiden) 10 novembre 2020

Tout cela survient alors que Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont déjà commencé à élaborer leurs plans de lutte contre le coronavirus lorsqu’ils entrent à la Maison Blanche dans le cadre du processus de transition. Lundi, Biden a nommé 12 médecins et experts médicaux à son groupe de travail COVID-19. Le même jour, il a tenu une conférence au cours de laquelle il a abordé l’augmentation du nombre, exhortant tout le monde à ce que la meilleure défense jusqu’à ce qu’un vaccin soit facilement disponible est de porter un masque. Cela est venu après que Pfizer et BioNTech ont déclaré que leur vaccin était efficace à 90% grâce à ses essais. Malgré la bonne nouvelle d’un vaccin à venir et potentiellement dès la fin de l’année, Fauci a rappelé à tout le monde qu’il ne serait probablement pas disponible pour tous avant avril 2021.