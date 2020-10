Les images exclusives des dernières scènes de “La Casa de Papel” sont filtrées | INSTAGRAM

Les internautes fanatiques de la série espagnole à succès de Netflix, “La Casa de Papel”, depuis la fin de la quatrième saison sont très inquiets de savoir comment l’histoire se terminera, même sans avoir confirmé la cinquième saison, ils spéculaient déjà les événements suivants et ainsi de suite.

Bien que, lorsque l’avis officiel de l’enregistrement du cinquième saison de l’histoire d’action et de vol, mais, avec la nouvelle que ce cinquième épisode serait le dernier, les fans ont perdu la tête et ont été aussi anxieux que possible, l’attendant.

Par conséquent, la cinquième saison de “La Casa de Papel” sera l’une des plus grandes premières de Netflix pour le prochain 2021La série espagnole célèbre et plus que réussie prendra fin après avoir battu tous les records depuis sa première en 2017.

Bien qu’il reste encore quelques mois avant que nous puissions montrer les nouveaux épisodes, le tournage de la saison approche de sa fin, et certaines images des dernières scènes ont déjà été divulguées, ce qui, si vous vous considérez comme un fan de la série espagnole, sûrement Vous ne voudrez pas le manquer car c’est un excellent divertissement.

Heureusement, la production dirigée par Alex Pina peut conclure l’enregistrement avant les obstacles majeurs causés par la contingence sanitaire mondiale, il convient de se souvenir du tournage de celui-ci, il a commencé fin juillet dernier et tout semble indiquer que jusqu’à aujourd’hui il pourrait fonctionnent bien au Danemark, au Portugal et en Espagne.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES PHOTOS FILTRÉES

Aussi, il est important de mentionner que, précisément la dernière partie de la série a déménagé à Madrid pour mettre fin à la saga à succès, c’est ici que tout a commencé, et, est-ce que, dans les dernières heures, un important et renommé L’agence de divertissement espagnole a divulgué des photos spectaculaires des scènes culminantes de la Banque d’Espagne.

Lorsque les acteurs sont montés sur le toit du bâtiment, ils ont été capturés par les caméras, et c’est précisément là qu’une grande partie de la distribution a pu être vue, parmi lesquelles l’emblématique Úrsula Corberó avec sa combinaison rouge incomparable, et comme prévu, faire la tenue parfaite avec son masque incomparable de Dalí, il convient de mentionner qu’il a l’air très heureux.

Les séquences ont en fait été enregistrées à la gare Nuevos Ministerios de la ville de Madrid, la capitale espagnole, dont les environs étaient pleins de figurants qui simulaient une manifestation, de la même manière, en utilisant leurs combinaisons rouges, masques, bannières et tout ce qui est nécessaire pour soutenir le mouvement des voleurs célèbres et reconnus.

De la même manière, il a été possible d’observer comment, entre scène et scène, et dans les pauses nécessaires, les acteurs utilisaient leurs masques respectifs pour éviter de s’infecter et de s’infecter, ainsi que, en mettant en œuvre toutes les mesures de sécurité possibles, pour combattre la terrible maladie qui sévit aujourd’hui dans le monde entier.

De cette façon, le tournage atteint lentement sa fin tant attendue (et en même temps pas), cela commence le compte à rebours pour attendre la première tant attendue, et, pour rappel, nous pouvons commenter que les 10 derniers chapitres sont attendus pour les dernières semaines de l’année prochaine 2021 ou les premiers mois de l’année 2022.