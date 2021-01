T

Raders au marché de gros de fruits et légumes de Londres, New Spitalfields, a déclaré aujourd’hui que de la nourriture avait transité du continent mais que de nombreuses commandes étaient en retard avec 24 heures le premier jour du nouvel accord commercial sur le Brexit.

Le nouveau marché de Spitalfields dans l’est de Londres est l’un des plus grands marchés de gros de fruits, légumes et fleurs du Royaume-Uni, s’étendant sur 31 acres en vue du parc olympique de Stratford.

Les camions arrivent toute la nuit d’Espagne, d’Italie, de France, de Pologne et de Hollande pour approvisionner le commerce de détail et de loisirs tôt le matin.

Les marchandises sont généralement commandées le matin pour une livraison de nuit ou le lendemain, mais les commerçants ont déclaré que les fournisseurs de pays comme la Hollande exigeaient désormais un jour supplémentaire pour les livraisons, ce qui avait entraîné des pénuries ce matin.

Un commerçant d’Evergreen fruits et légumes a déclaré: «C’est un peu compliqué pour être honnête. Il y a des retards dans le transport entrant. »

Certains ont déclaré que les produits néerlandais avaient été particulièrement touchés, les fournisseurs ayant demandé un préavis d’un jour supplémentaire pour traiter les commandes.

D’autres ont déclaré que les expéditions de nuit se déroulaient assez bien avec peu de retards dans les ports.

Andrew Thorogood, de l’importateur de fruits et de salades Thorogood & Sons, a déclaré: «Ça va mais c’est trop tôt pour le dire. Les chauffeurs disent que Calais a été assez facile mais que c’est une semaine très légère. Nous devons donner un peu plus de préavis aux fournisseurs, mais avec l’Espagne, vous devez leur donner un ou deux jours de toute façon. “

Christopher Hutchison, de l’importateur de fruits et de salades Kemsley & Co, a déclaré que les importateurs d’articles non périssables s’étaient empilés en cas de perturbation du Brexit, de sorte que le trafic transmanche pour les denrées périssables comme les aliments frais était léger.

Le plein impact du Brexit ne se fera sentir qu’au moins avant la semaine prochaine, lorsque les itinéraires deviendront plus fréquentés et que les stocks s’épuisent.

Il a déclaré que les commerçants néerlandais facturaient une taxe de 150 £ par envoi.

«Nous venons de décharger 13 palettes d’un camion, et dans ce cas, ce n’est pas si grave, mais lorsque vous achetez une palette – c’est 150 cartons – vous parlez de 1 £ par carton, et c’est extrêmement coûteux.»

Paul White, d’Aberdeen & Stanton, un grossiste de légumes et d’herbes pour les restaurants et les détaillants, a déclaré que son entreprise avait planifié à l’avance le préavis supplémentaire requis, mais que d’autres sur le marché ne l’avaient pas fait, il avait donc vendu de grandes quantités de carottes, choux et autres veg à d’autres grossistes sur le marché ce matin.

Le verdict général était que les exportateurs en Europe trouveraient un moyen de surmonter les difficultés qu’ils rencontrent dans les ports.

Comme l’a dit White: «La Hollande doit nous vendre, nous sommes trop importants pour eux pour arrêter. L’Espagne est en difficulté avec son industrie touristique. Je ne suis pas drôle, mais s’ils ne vendent pas de fruits et légumes frais, qu’ont-ils d’autre? Carrelage?”

Un facteur plus important pour son entreprise, qui fournit normalement le commerce de la restauration du West End, était de ramener les gens dans leurs bureaux dès que possible après Covid.

«Les gens se sont habitués à s’asseoir à la maison, à travailler en pyjama et en pantoufles.

“Nous avons besoin d’eux dans leurs bureaux dès que nous le pouvons, sortir pour déjeuner, avoir des dîners de travail, socialiser. C’est ce dont nous avons besoin pour que notre entreprise revienne.”