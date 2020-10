Des incendies de forêt record dans le Colorado font des ravages dans les forêts qui ont déjà été dévastées par des épidémies d’un autre type: des infestations de coléoptères qui s’enfouissent sous l’écorce des arbres et finissent par tuer leurs hôtes.

La semaine dernière, les responsables de l’État ont mentionné que l’incendie gênant à l’Est brûlait à travers une abondance de pins «tués par les scarabées», amplifiés par des conditions météorologiques dangereuses. Cet incendie est devenu le deuxième plus grand incendie de l’histoire du Colorado et n’était contenu qu’à 20% mardi. Trois des plus grands incendies de forêt jamais enregistrés dans l’État ont brûlé cette année et se sont attaqués aux forêts durement touchées par les infestations de coléoptères.

Mais les chercheurs mettent en garde contre le fait de blâmer les coléoptères pour la saison des incendies sans précédent dans le Colorado. Il est de plus en plus évident que les coléoptères jouent un rôle négligeable dans la propagation et la gravité des incendies. Notre climat changeant est probablement l’un des principaux responsables de la destruction des forêts du Colorado. Des conditions plus chaudes et plus sèches alimentent les incendies de forêt et les infestations de scolytes. Si la planète continue de se réchauffer sans contrôle, les deux problèmes devraient s’aggraver.

“Récent [beetle] les épidémies peuvent nous distraire de la situation dans son ensemble, à savoir que nous devrions nous habituer à vivre avec les incendies », déclare Dominik Kulakowski, professeur à l’Université Clark qui a étudié les effets des scolytes sur le comportement des feux de forêt. «De grands incendies vont continuer à se produire, et l’état exact de la forêt importera moins [the more extreme weather and climatic conditions are]. »

Le scarabée est devenu un boogeyman

Il est facile de comprendre pourquoi le coléoptère est devenu une sorte de boogeyman au Colorado et dans d’autres États occidentaux. Les coléoptères s’enfouissent sous l’écorce des arbres pour pondre leurs larves, tuant lentement l’arbre alors qu’ils mordent des tunnels à travers. L’hiver contrôlait les populations de coléoptères, mais des températures plus douces ont permis à leur nombre de grimper pendant des décennies. «Il prend un insecte indigène et le fait se comporter comme s’il était envahissant», explique Mike Lester, le forestier de l’État du Colorado.

Une sécheresse dans le Colorado de 2001 à 2002 a aggravé la situation dans les forêts de pins tordus que traverse actuellement l’incendie gênant de l’Est. Les arbres sains peuvent généralement produire suffisamment de résine collante pour dissuader les envahisseurs, mais les arbres stressés par la sécheresse ont plus de mal à le faire, laissant des bandes d’arbres faibles pour les coléoptères.

Au Colorado et dans d’autres États occidentaux, les scolytes ont laissé des millions d’acres de forêt marqués par des arbres morts. Cela a conduit à craindre que tous ces arbres morts constituent le carburant idéal pour les mégafires. Mais la relation entre les coléoptères, les arbres et les incendies devient assez complexe.

Lester se souvient d’une blague d’un ami: «La foresterie n’est pas sorcier», dit-il. «C’est beaucoup plus compliqué.»

Les recherches menées au cours des cinq dernières années ont montré plus clairement que les feux de cime – qui vont de la cime des arbres à la cime des arbres – ne se propagent pas aussi facilement entre les arbres qui ont perdu leurs aiguilles. Lorsque les coléoptères attaquent, ils dessèchent les aiguilles des arbres, les virent au rouge et finissent par les faire tomber. Il n’y a toujours pas de consensus scientifique sur la question de savoir si les aiguilles séchées présentent un plus grand risque d’incendie lorsqu’elles sont encore attachées aux arbres. Mais la plupart des experts conviennent que les incendies de canopée, comme l’incendie gênant de l’Est, ont plus de mal à sauter parmi les arbres qui ont déjà perdu leur feuillage.

Lorsque les aiguilles tombent, elles deviennent du carburant le long du sol forestier et peuvent s’enflammer en un feu de surface. Les incendies de surface ont tendance à être moins dévastateurs et plus faciles à contrôler, selon Kulakowski, par rapport aux incendies de couronne. Mais même si les infestations de coléoptères ne conduisent pas à des flammes plus intenses, elles changent toujours la dynamique des incendies de forêt.

Alors que les dommages causés par les coléoptères redistribuent le carburant dans toute la forêt, le comportement des feux de forêt au Colorado et dans d’autres États ravagés par les coléoptères devient plus difficile à prévoir. Cette imprévisibilité peut en fin de compte rendre les feux de forêt plus difficiles à combattre. Les pompiers devront peut-être faire face à davantage d’arbres abattus dans les étendues de bois que les coléoptères ont décimées. Et ils seront obligés de changer de stratégie selon qu’ils traitent des feux de surface ou des feux de couronne.

Les experts font déjà une prédiction: que les coléoptères rendent ou non la forêt plus vulnérable aux incendies, les incendies rendront la forêt encore plus vulnérable aux scolytes. «Les scolytes adorent les arbres qui sont modérément brûlés ou qui sont affaiblis par ces incendies», explique Dan West, entomologiste du Colorado State Forest Service. Pour aggraver les choses, le Colorado connaît également une autre sécheresse et les températures dans le monde continuent d’augmenter. Une fois les flammes éteintes, les arbres qui ont survécu devront se préparer à combattre de vieux ennemis: les coléoptères et un monde qui se réchauffe.