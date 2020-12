P

Les personnes qui se réveillent le 25 décembre peuvent assister à un «Noël blanc» alors que les températures plus fraîches apportent du gel dans certaines régions du Royaume-Uni.

Les prévisions interviennent alors que les inondations ont fait des ravages du jour au lendemain, provoquant un nettoyage de la veille de Noël pour de nombreux ménages et entreprises.

Le Met Office a déclaré que la pluie devait cesser aujourd’hui, ouvrant la voie à des températures plus fraîches et au gel le matin du jour de Noël.

Alex Burkill, un météorologue au Met Office, a déclaré à l’agence de presse PA: «La nuit de la veille de Noël au jour de Noël va être très froide, avec un gel sévère et généralisé dès le matin de Noël.

«Ce pourrait donc être un Noël« blanc »dans la mesure où beaucoup de gens vont se réveiller sous le gel.»

Le jour de Noël sera sec et réglé pour la majeure partie du Royaume-Uni, cependant, il peut y avoir des averses dans l’est de l’Angleterre qui entraînent la possibilité de grésil ou de neige le matin.

Le météorologue a ajouté que de petites quantités de neige peuvent se déposer sur les collines et les montagnes en Écosse.

Inondations au Royaume-Uni: décembre 2020

Un panneau d’avertissement d’inondation à l’entrée d’un parking inondé à côté de l’abbaye de Tewkesbury

La circulation sur la route à deux voies A40 à Highnam à Gloucester, qui est presque impraticable, car des dizaines d’avertissements d’inondation étaient en place mercredi soir après de fortes pluies sur l’Angleterre et le Pays de Galles affectant le trafic.

Des équipements de jeux pour enfants sortent des eaux de crue entourant l’abbaye de Tewkesbury

Le contournement A40 de la Golden Valley entre Cheltenham et Gloucester en direction ouest, fermé en raison d’inondations

L’équipement de jeux pour enfants sort des eaux de crue entourant l’abbaye de Tewkesbury,

Inondations dans le Gloucestershire

L’A435 à Bishops Cleeve dont l’accès est limité en raison des inondations

Inondations à la maison de Peter Lloyd à Peterborough, Cambridgeshire après de fortes pluies pendant la nuit

Crue autour de l’abbaye de Tewkesbury

Les oiseaux se reposent sur une clôture dans un parking inondé à côté de l’abbaye de Tewkesbury

Inondations sur la route B645 à Stonely, Camridgeshire

@ roadpoliceBCH / PA

Inondations à la maison de Peter Lloyd à Peterborough, Cambridgeshire après de fortes pluies pendant la nuit

Les services d’urgence en Angleterre et au Pays de Galles ont été inondés de demandes d’aide après de fortes pluies à travers le Royaume-Uni.

Des maisons dans diverses régions du pays, notamment East Anglia et Gloucester, ont été inondées après de fortes pluies mercredi et pendant la nuit.

Un avertissement météorologique jaune du Met Office pour la pluie s’étendait de East Anglia, à Leicester, dans certaines parties de Birmingham et au nord de Londres jusqu’à 2 heures du matin.

Le service d’incendie et de sauvetage du sud du Pays de Galles a reçu 500 appels à l’aide mercredi alors que les averses ont frappé de nombreuses régions du pays.

Le service d’incendie et de sauvetage du Northamptonshire a déclaré avoir traité plus de 250 appels en cas d’inondation. Plusieurs propriétés ont été inondées et plusieurs personnes ont été sauvées de leurs véhicules bloqués.

L’Agence pour l’environnement (EA) avait émis plus de 90 avertissements d’inondation pour l’Angleterre jeudi à 5 heures du matin, dont 16 avertissements liés à la rivière Severn à la frontière galloise.

(

Un piéton pousse son vélo dans les eaux de crue à Tewkesbury

/ David Davies / PA

Patrick Lloyd, 27 ans, de Peterborough, a déclaré à l’agence de presse PA qu’il s’était réveillé pour découvrir qu’une grande partie de sa maison avait été submergée dans l’eau, causant des milliers de livres de dégâts.

Il a ajouté qu’il devait aider à secourir un voisin âgé qui s’était retrouvé coincé sans électricité.

M. Lloyd a déclaré que la femme de 86 ans avait finalement été transportée à l’hôpital après avoir passé environ 50 minutes dans les eaux de crue «glaciales».

«Heureusement, un type qui passait à côté l’a vue et est sorti et nous a aidés avec elle. Nous avons dû faire sortir les pompiers pour la faire monter à une planche et nous l’avons emmenée pour une ambulance », a-t-il dit.

(

Le pub White Bear à Tewkesbury entouré d’eau de crue

/ David Davies / PA

«Nous étions inquiets de l’hypothermie, elle a passé une nuit à l’hôpital, aucune idée si elle l’a fait ou pas.

D’autres zones couvertes par les avertissements d’inondation comprenaient une partie de la Great River Ouse et du cours d’eau Chediston dans le Suffolk.

Neuf autres avertissements d’inondation ont été émis par Natural Resources Wales.

L’Agence pour l’environnement a également émis 149 autres alertes d’inondation, qui mettent en garde contre d’éventuelles inondations et incitent à la préparation.

La police du Nottinghamshire a déclaré que les services d’urgence avaient été appelés pour signaler un glissement de terrain près de certaines maisons près d’une ancienne carrière à 23 h 40 mercredi.

(

Maisons inondées sur Cheats Road dans le village de Ruishton dans le Somerset

/ Ben Birchall / PA

La force a déclaré qu’un “petit nombre” de propriétés avaient été évacuées et que les services de police, d’incendie et d’ambulance, ainsi que des fonctionnaires du conseil de district de Mansfield, avaient été envoyés sur les lieux à Bank End Close à Mansfield pour effectuer des évaluations de sécurité.

Selon une jauge de Natural Resources Wales, 60,4 mm de pluie sont tombés en 13 heures sur le réservoir de Trevethin, dans le sud du Pays de Galles, mercredi.

44,6 mm de pluie ont également été détectés à Corby, Northamptonshire, au cours de la même période, selon les chiffres de l’Agence pour l’environnement.

Les fortes pluies ont perturbé les déplacements, de nombreuses régions, dont Cardiff, signalant de l’eau de surface sur les routes.

Alex Burkill, météorologue pour le Met Office, a déclaré: «Il y a eu beaucoup de temps pluvieux autour, nous avons eu de fortes pluies sur une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles, en particulier dans le sud du Pays de Galles mais aussi plus à l’est.

“La plupart des endroits en Angleterre et au Pays de Galles ont été très humides et nous avons vu des vents se renforcer aussi, il y a eu des coups de vent dans les parties exposées, donc vraiment désagréables.”

M. Burkill a déclaré plus tard que les précipitations cesseraient du jour au lendemain dans la veille de Noël.

Il a déclaré: “Le temps pluvieux que nous avons sur nous en ce moment, tout va s’éclaircir vers le sud-est alors que nous traversons la nuit, donc pour la veille de Noël, nous allons avoir beaucoup de beau temps, avec beaucoup de soleil et un flux froid vers le nord. ”