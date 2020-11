Les insécurités battent leur plein, Celia Lora conseille ses fans sur MTV | INSTAGRAM

Si on sait quelque chose, c’est que Celia Lora est une fille extravertie et cette fois elle n’a pas perdu de temps à aborder la question des insécurités dans l’acte, révélant ainsi plusieurs de ses expériences, alors elle en a profité pour conseiller ses fans et ses followers sur Instagram.

Chaque jeudi soir MTV Il télécharge sur sa chaîne Facebook le nouveau Consultorio del Amor avec Celia Lora, le programme officiel qu’il a avec la chaîne de télévision et où il finit par révéler de nombreux détails sur sa vie personnelle et même son intimité.

A cette occasion, il a dû parler de la insécurités, il a donc rapidement reçu de nombreux messages de ses abonnés Instagram parlant de leurs propres insécurités et de ce que nous avons pu découvrir, beaucoup d’entre eux sont conscients de leur corps et cela les affecte beaucoup à l’heure actuelle.

Dès que le programme commence et qu’une de ses followers avouait déjà qu’elle avait peur que son ventre se montre, alors Celia Lora recommande de se retourner sur le dos et à part qu’il serait bon de s’accepter et en cas de rester, voir ou sentir mieux faire de l’exercice et manger sainement.

Celia Lora connaît la grande importance d’être sûre d’elle-même, alors elle l’a répété à plusieurs reprises dans le programme qui est très bien produit par MTV et son dévouement à faire du divertissement avec la plus haute qualité possible est tout à fait perceptible.

La question suivante portait sur Comment démarrer une relation sexuelle, quelque chose sur lequel Celia a réfléchi et s’est rendu compte que les gens commençaient toujours différemment mais qu’elle recommanderait de commencer par quelques baisers pour commencer à éclairer l’atmosphère.

Une autre des insécurités qui ont été montrées était d’être épilée ou non, ce que beaucoup de femmes semblent avoir un complexe, si elles ne se sont pas épilées récemment, bien que le jeune conducteur ait assuré que cela dépend beaucoup des goûts du couple. car il y en a qui les aiment même avec des cheveux.

Une autre situation qui s’est révélée est celle de la satisfaction du couple, ce dont Celia recommande de parler, car il vaut mieux avoir une très bonne communication à ce sujet que d’essayer de deviner s’ils aiment ou non les choses qu’ils font ensemble.

Les bureaux d’amour sont les plus amusants, nous vous recommandons donc d’observer ceux de cette semaine si vous n’en avez jamais vu et nous vous assurons que vous l’aimerez beaucoup car à part la grande personnalité de Celia Lora, qui rend les chansons super amusantes, avec l’équipe de montage de l’émission qui introduit des sons très amusants qui complètent assez bien les paroles de l’animateur, étant une excellente combinaison.

Il y a déjà assez de programmes qu’il a fait pour MTV, il y en a déjà une quinzaine environ et il continuera à en produire un par semaine indéfiniment, nous vous recommandons donc d’être au courant de Show News pour ne rien manquer.

Celia Lora est un succès sur Internet, donc tout ce qu’elle fait devient quelque chose d’attrayant pour les utilisateurs, car récemment Barak a expérimenté une émission de téléréalité où elle a participé avec d’autres influenceurs et Lizbeth Rodríguez, formant un haltère controversé et amusant. , tous à l’intérieur d’une cabine faisant des activités selon le thème d’Halloween qui s’est produit récemment.