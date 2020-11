T

a société d’investissement qui possède les studios où les Sopranos, Sex and the City et 30 Rock ont ​​été enregistrés aujourd’hui a signé un accord pour construire le plus grand centre de production télévisuelle et cinématographique de style hollywoodien de Londres.

Les investisseurs immobiliers basés à Los Angeles, Hackman Capital Partners (HCP), ont convenu d’un plan avec le conseil de Barking et Dagenham pour mettre en place l’énorme complexe d’Eastbrook Studios dans le cadre d’un accord d’une valeur de «centaines de millions» de livres.

La société construira jusqu’à 12 scènes sonores, trois acres d’espace arrière pour les décors et les bureaux sur 500 000 pieds carrés d’anciens terrains d’usine près de la gare de Dagenham Est.

Le chef du conseil, Darren Rodwell, s’est joint au maire Sadiq Khan et Michael Hackman et Josh Hariton de HCP pour annoncer la décision ce matin avec une vidéo sur les nouveaux studios racontée par l’acteur Idris Elba.

Les travaux devraient commencer l’année prochaine et les studios devraient être complètement ouverts d’ici 2023.

Le chef du conseil, Darren Rodwell, a déclaré: «Aujourd’hui, nous écrivons l’histoire. Dagenham était autrefois célèbre pour ses usines et ses Ford, mais à l’avenir, nous serons également célèbres pour la réalisation de films. Ce n’est pas pour le glamour ou la gloire. Il s’agit de créer des milliers d’emplois, d’offrir des possibilités d’éducation et de formation aux jeunes locaux et de donner de l’espoir aux gens en ces temps sombres de Covid.

«Je suis extrêmement fier d’annoncer HCP comme notre partenaire. Ce sont les bonnes personnes au bon moment. C’est le «reel deal» pour notre arrondissement, Londres et le Royaume-Uni. »

La nouvelle survient un an après que le bailleur de fonds original du projet Pacifica Ventures, qui a conçu les studios où Breaking Bad a été créé, se soit retiré des préoccupations liées au Brexit.

Mais le conseil a promis de continuer seul, accordant aux studios l’autorisation de planification au cours de l’été et débloquant 3,4 millions de livres sterling pour couvrir les coûts de pré-développement.

La branche d’investissement de la mairie, Be First, a déclaré avoir reçu plusieurs «offres très fortes» de partenaires potentiels de la coentreprise avant de signer l’accord avec HCP, qui possède également les studios Culver en Californie, Television City Studios à Los Angeles et Silvercup Studios à New York.

Le conseil a également créé sa propre unité cinématographique, qui a déjà attiré des films à gros budget tels que Marvel’s Avengers: Age Of Ultron et Doctor Strange, ainsi que des séries télévisées, notamment Black Mirror de Netflix.

La mairie estime que les studios créeront 1 200 emplois supplémentaires à Barking et Dagenham et ajouteront 35 millions de livres sterling par an à l’économie locale.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que les studios aideraient l’économie de Londres à se redresser après la pandémie.

«C’est un moment très spécial pour Dagenham, notre capitale et tous ceux qui ont travaillé dur pour concrétiser cette vision audacieuse d’amener de nouveaux studios de cinéma de classe mondiale à l’Est de Londres», a-t-il déclaré.

“Il s’agit d’un investissement très important qui inspirera de nouveaux développements et des opportunités créatives, et assurera notre position de capitale mondiale pour le cinéma et la télévision. Nous constatons déjà que le succès de cette industrie aidera notre économie à se remettre de l’impact de pandémie, et ces studios joueront un rôle clé dans l’avenir de notre ville. »

Michael Hackman, PDG de Hackman Capital Partners, a déclaré: «Nous sommes fiers de nous associer au conseiller Rodwell et à son équipe pour mener à bien ce projet passionnant. Notre investissement aidera à rédiger le script de la prochaine itération de «Made in Dagenham». »